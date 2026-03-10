Ta droga zmieni życie milionów Polaków. Ważny apel w sprawie budowy

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Samorządowcy z kilku regionów Polski zwracają uwagę na potrzebę budowy nowej trasy ekspresowej, która umożliwi sprawniejszy transport między północą a południem kraju. Chodzi o planowaną drogę S15, która połączyłaby Olsztyn z autostradą A4. Według przedstawicieli samorządów brak tego połączenia utrudnia rozwój transportowy wielu regionów i ogranicza możliwości gospodarcze lokalnych społeczności.

Nowoczesna estakada nad wodą i terenami zielonymi; na środku zdjęcia mapa z przebiegiem trasy S15.
Screen: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoGDDKiA

W skrócie

  • Samorządowcy z kilku regionów Polski podpisali wspólny apel do premiera o uwzględnienie drogi S15 w dokumentach strategicznych i planistycznych państwa.
  • Budowa trasy S15 ma poprawić transport między północą a południem kraju, zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz poprawić dostępność komunikacyjną dla około 1,5 miliona mieszkańców.
  • Droga S15 nie została jeszcze ujęta w rządowych planach budowy dróg, a samorządowcy zapowiadają dalsze działania na rzecz jej realizacji.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W Toruniu marszałkowie województw warmińsko-mazurskiego, opolskiego i wielkopolskiego podpisali wspólny apel do premiera, wzywający do uwzględnienia drogi S15 w dokumentach strategicznych i planistycznych państwa, w tym w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Działanie to jest efektem styczniowej konferencji w Toruniu, podczas której lokalni politycy podpisali deklarację współpracy na rzecz realizacji S15.

S15 to nie tylko rozwój regionu, ale także poprawa bezpieczeństwa

Samorządowcy podkreślają, że S15 nie będzie jedynie nową trasą - stanie się istotnym impulsem dla rozwoju gospodarczego. Inwestycja usprawni komunikację między północno-wschodnią a południową częścią kraju, wzmocni potencjał miast średniej wielkości oraz powiatowych centrów administracyjnych, a także poprawi dostępność transportową dla około 1,5 miliona mieszkańców 80 gmin.

Bardzo się cieszę, że stworzyliśmy koalicję, która będzie wspólne zabiegać o to, aby ta droga mogła w przyszłości powstać. Projekt otwiera możliwości rozwojowe dla mniejszych ośrodków. W planach rządowych obecnie nie ma tej drogi. Będziemy tak długo się spotykać, tak długo apelować, aż osiągniemy sukces
powiedział przed spotkaniem marszałek Piotr Całbecki.

Jednym z kluczowych efektów budowy S15 będzie zwiększenie bezpieczeństwa. Obecna DK15 w wielu miejscach jest drogą jednojezdniową, z licznymi skrzyżowaniami i intensywnym ruchem ciężarowym, co sprzyja wypadkom. Trasa ekspresowa ograniczy ryzyko niebezpiecznych manewrów, takich jak wyprzedzanie "na trzeciego" i zmniejszy zagrożenie kolizji czołowych. Projekt popiera blisko 40 samorządów z różnych województw.

Zobacz również:

Trwa budowa nowych dróg na Warmii i Mazurach.
Polskie drogi

Nowe drogi w Polsce. Warmia i Mazury będą ekspresowe

Agnieszka Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk

    Droga S15 jako nowy kręgosłup komunikacyjny kraju

    Planowana trasa miałaby przebiegać przez miasta takie jak Olsztyn, Ostróda, Brodnica, Toruń, Inowrocław, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kluczbork i Opole, a następnie łączyć się z autostradą A4. Dzięki temu powstałoby nowe, ogólnokrajowe połączenie, które mogłoby odciążyć istniejące drogi i przejąć ruch tranzytowy oraz ciężarowy. Samorządy podkreślają, że w tym korytarzu od dawna brakuje drogi szybkiego ruchu, a jej budowa znacząco poprawiłaby dostępność komunikacyjną regionów położonych z dala od obecnej sieci autostrad i ekspresówek.

    Marszałkowie wskazują także, że S15 uzupełni istniejące i planowane szlaki, takie jak S5, tworząc spójny system komunikacyjny w centralnej Polsce. Ponieważ projekt nie został jeszcze ujęty w rządowych planach budowy dróg, samorządowcy apelują o budowę ponadregionalnego poparcia i kontynuowanie działań lobbingowych, aby inwestycja mogła stać się rzeczywistością.

    Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL

    Najnowsze