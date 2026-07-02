Szybciej do wschodniej granicy. Jest zgoda na rozbudowę S19

W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała zgodę na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka S19 między Czarną Białostocką a węzłem Białystok Północ, którego wartość wynosi 347,7 mln zł i przewiduje się ukończenie prac w 2028 roku.

Rozbudowa obejmuje 12,3 km trasy, równoległej do drogi krajowej nr 19 i połączonej z obwodnicą Wasilkowa, z planowaną rozbudową istniejącej obwodnicy o drugą jezdnię, aby spełniać parametry drogi ekspresowej.

W województwie podlaskim powstaje łącznie 197 km trasy S19, z czego 175 km będzie pełnowymiarową drogą ekspresową, a decyzje administracyjne dla kolejnych odcinków oczekiwane są jeszcze w tym roku.

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Rozbudowa drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim wchodzi w kolejny etap. Wojewoda podlaski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka łączącego Czarną Białostocką z węzłem Białystok Północ.

W praktyce oznacza to możliwość rozpoczęcia prac budowlanych oraz uruchomienie procedur związanych z przejęciem gruntów i wypłatą odszkodowań właścicielom nieruchomości przeznaczonych pod trasę. Za realizację inwestycji odpowiada firma Unibep. Wartość podpisanej umowy wynosi 347,7 mln zł.

12 kilometrów nowej trasy i rozbudowa obwodnicy

Budowany odcinek będzie miał dokładnie 12,3 km długości. Trasa zostanie poprowadzona równolegle do obecnej drogi krajowej nr 19, a następnie połączy się z funkcjonującą od 2011 roku obwodnicą Wasilkowa. W ramach inwestycji istniejąca obwodnica zostanie rozbudowana. Do obecnej jezdni dołączona zostanie druga, tak aby cały ciąg spełniał parametry drogi ekspresowej.

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To jeden z pięciu odcinków zaplanowanych na trasie od węzła Białystok Zachód na istniejącej S8 do granicy z Białorusią w Kuźnicy. Po uzyskaniu kolejnych decyzji administracyjnych i przekazaniu placów budowy w realizacji ma znaleźć się ponad 45 km S19 na północ od Białegostoku.

Podlaska S19 nabiera kształtu. Wkrótce kolejne fragmenty

Cały przebieg S19 w województwie podlaskim został podzielony na 13 inwestycji. Docelowo sieć obejmie 197 km tras, z czego 175 km powstanie jako pełnowymiarowa droga ekspresowa, a ponad 20 km w klasie GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Do końca 2026 roku drogowcy zakładają oddanie do ruchu kolejnych fragmentów, które mają stworzyć zasadniczy układ komunikacyjny podlaskiej części korytarza Via Carpatia. W planach są odcinki Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, Deniski - Haćki, Boćki - Malewice oraz Malewice - Chlebczyn. Razem z już uruchomionymi fragmentami pozwoli to osiągnąć blisko 100 km dostępnej dla kierowców trasy. Część z tych inwestycji jest już na końcowym etapie i oczekuje wyłącznie na formalne dopuszczenie do użytkowania.

Kolejne decyzje jeszcze w tym roku. Co to znaczy dla kierowców?

Na tym jednak proces nie ma się zakończyć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje jeszcze na decyzje ZRID dla dwóch następnych odcinków: Sokółka Północ - Czarna Białostocka o długości 24,1 km oraz Białystok Północ - Dobrzyniewo liczącego 9,4 km.

Dla regionu oznacza to stopniowe domykanie jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w tej części Polski. Rozbudowa S19 ma nie tylko skrócić czas przejazdu, ale również przejąć część ruchu z istniejących dróg i poprawić bezpieczeństwo podróży.

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