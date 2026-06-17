Spis treści: S19 Domaradz-Iskrzynia. Roszczenia opiewają na ponad 152 mln zł GDDKiA zażądała milionów z gwarancji bankowych Dlaczego Mostostal Warszawa odstąpił od umowy? GDDKiA nie zgadza się z zarzutami Co dalej z budową odcinka S19?

Spór dotyczy kontraktu podpisanego 7 listopada 2022 r. Umowa obejmowała zaprojektowanie i budowę około 12,5-kilometrowego odcinka trasy S19 pomiędzy węzłami Domaradz i Iskrzynia na Podkarpaciu. Prace miał wykonać Mostostal Warszawa, a droga miała być gotowa w czerwcu 2026 roku.

Według Mostostalu Warszawa przyczyną odstąpienia od kontraktu były działania, a właściwie ich brak, po stronie zamawiającego.

S19 Domaradz-Iskrzynia. Roszczenia opiewają na ponad 152 mln zł

Łączna wartość dochodzonych przez spółkę roszczeń wynosi 152,54 mln zł. Na tę kwotę składa się kilka odrębnych żądań finansowych. Największe z nich przekracza 77,8 mln zł. Kolejne obejmują około 30,4 mln zł, 11,2 mln zł oraz 33,2 mln zł. Do wszystkich tych kwot doliczone mają zostać odsetki naliczane od terminów wskazanych przez wykonawcę.

Mostostal podkreśla, że pozew ma również zabezpieczyć wcześniej wydane przez sądy w Rzeszowie i Warszawie postanowienia dotyczące zabezpieczeń związanych z tym postępowaniem.

GDDKiA zażądała milionów z gwarancji bankowych

Konflikt pomiędzy stronami zaostrzył się już wcześniej. Pod koniec maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do Banku Intesa Sanpaolo o wypłatę 30,45 mln zł z gwarancji zaliczki przekazanej wykonawcy na realizację inwestycji. Mostostal Warszawa uznał to żądanie za całkowicie nieuzasadnione.

Jeszcze wcześniej, 21 maja, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zażądał od spółki zapłaty 106,33 mln zł z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej tej inwestycji.

Dlaczego Mostostal Warszawa odstąpił od umowy?

2 kwietnia 2026 r. Mostostal Warszawa ogłosił odstąpienie od kontraktu, wskazując na winę inwestora. W komunikatach spółka argumentowała, że GDDKiA nie zapewniała wymaganej współpracy przy realizacji zadania.

Firma zwracała również uwagę na konieczność przeprojektowania części obiektów inżynieryjnych. Powodem miały być inne niż zakładano warunki gruntowe oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Według wykonawcy wszystkie te okoliczności oznaczałyby wzrost kosztów realizacji inwestycji o około 550 mln zł.

To właśnie te argumenty miały przesądzić o decyzji o zakończeniu współpracy przy budowie odcinka drogi ekspresowej S19.

GDDKiA nie zgadza się z zarzutami

GDDKiA twierdzi, że to Mostostal próbował skrócić część obiektów inżynieryjnych o ponad 500 metrów, aby ograniczyć koszty realizacji inwestycji. Jak przekazała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, inwestor wielokrotnie zwracał uwagę na te kwestie już na etapie projektowania oraz podczas kolejnych rad budowy. Uwagi miały dotyczyć zgodności proponowanych rozwiązań z decyzją środowiskową.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał później, że zaproponowane rozwiązania nie spełniają wymogów decyzji środowiskowej. W efekcie wykonawca został zobowiązany do wydłużenia części obiektów ekologicznych.

GDDKiA podkreśla, że Mostostal był świadomy ryzyka związanego z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Dlatego inwestor nie zgadza się z argumentem, że były to okoliczności nieprzewidziane i niezależne od wykonawcy.

Ostatecznie 14 maja 2026 r. GDDKiA, która wcześniej wzywała Mostostal do powrotu na budowę, odstąpiła od umowy ze względu na winę wykonawcy. Według GDDKiA firma miała porzucić realizację robót, co stało się podstawą do rozwiązania kontraktu i uruchomienia procedur związanych z gwarancjami finansowymi.

W efekcie obie strony przedstawiają zupełnie różne wersje wydarzeń. Mostostal twierdzi, że został zmuszony do odstąpienia od umowy przez działania inwestora i rosnące koszty projektu. GDDKiA utrzymuje natomiast, że to wykonawca nie wywiązał się z obowiązków wynikających z kontraktu.

Co dalej z budową odcinka S19?

Pierwotnie budowa odcinka S19 Domaradz-Iskrzynia miała zakończyć się 7 czerwca 2026 roku, jednak obecnie zaawansowanie budowy wynosi zaledwie 13 proc.

GDDKiA zapowiada, że po przeprowadzeniu inwentaryzacji nowy przetarg na dokończenie budowy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

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