Spis treści: Remont A4 na Podkarpaciu w trzech etapach Objazd dla ciężarówek na A4. Zmiana już od węzła Przemyśl MOP Hruszowice zamknięty, węzeł Korczowa niedostępny w stronę granicy Autostrada A4 do Korczowej to ważna trasa do granicy

Odcinek A4 w kierunku Korczowej jest ważny nie tylko dla kierowców samochodów osobowych, ale też dla transportu ciężarowego jadącego do przejścia granicznego.

Jak poinformowała Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drogowcy rozpoczęli prace obejmujące frezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Kierowcy muszą więc przygotować się nie tylko na zwężenia i zmieniony układ pasów, ale również na kolejne korekty organizacji ruchu w następnych tygodniach.

Remont A4 na Podkarpaciu w trzech etapach

Prace na autostradzie A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich potrwa do końca czerwca i obejmie odcinek o długości ponad ośmiu kilometrów.

Na czas robót ruch samochodów osobowych jadących w kierunku Korczowej został przeniesiony na lewą jezdnię, która obsługuje teraz oba kierunki ruchu.

Rarus zaznaczyła, że organizacja ruchu nie będzie stała przez cały czas remontu. "Zmiany w organizacji ruchu będą dostosowywane do kolejnych etapów robót" - podkreśliła przedstawicielka GDDKiA.

Ruszył remont A4. Gdzie spodziewać się utrudnień?

Objazd dla ciężarówek na A4. Zmiana już od węzła Przemyśl

Największe ograniczenia dotyczą samochodów ciężarowych jadących w stronę granicy państwa. Dla nich wyznaczono inną trasę niż dla samochodów osobowych. Ciężarówki na węźle Przemyśl zostały skierowane na objazd drogami krajowymi numer 77 oraz 94.

Trasa objazdowa prowadzi najpierw do parkingu buforowego w miejscowości Młyny. Następnie kierowcy ciężarówek jadą drogą krajową numer 94 przez rondo Północne i rondo Południowe aż do przejścia granicznego w Korczowej.

MOP Hruszowice zamknięty, węzeł Korczowa niedostępny w stronę granicy

W pierwszym etapie robót drogowcy zamknęli Miejsce Obsługi Podróżnych Hruszowice. Kierowcy planujący postój na tym fragmencie A4 muszą więc uwzględnić, że nie skorzystają z tego MOP-u podczas przejazdu przez remontowany odcinek.

Jeszcze większe znaczenie ma zmiana dotycząca węzła Korczowa. W czasie pierwszego etapu remontu węzeł stał się niedostępny dla pojazdów jadących w kierunku granicy. Ograniczenie obejmuje zarówno wjazd na autostradę, jak i zjazd z niej.

Joanna Rarus zaapelowała do kierowców o "zachowanie szczególnej ostrożności" oraz o "uważne śledzenie znaków drogowych".

Koniec prac remontowanych zaplanowano na październik.

Autostrada A4 do Korczowej to ważna trasa do granicy

Autostrada A4 jest najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce. Łączy granicę niemiecką w Jędrzychowicach z granicą ukraińską w Korczowej. To jedna z najważniejszych tras w kraju.

