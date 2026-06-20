Rusza wielki remont dróg w Polsce. GDDKiA wyda miliardy złotych

W skrócie W latach 2026-2028 planowane jest przeznaczenie ponad 1,5 mld zł na odnowienie dróg krajowych i mostów, co ma objąć 854 km tras i 192 obiekty mostowe.

Największe wydatki na remonty, wynoszące co najmniej 633 mln zł, zaplanowano na 2026 rok, a w kolejnych latach na modernizację dróg i mostów przeznaczonych będzie odpowiednio 400 mln i 500 mln zł.

Wartość nowych kontraktów drogowych podpisanych na początku 2026 roku to 9,6 mld zł przy 11 umowach na 143 km, podczas gdy w całym 2025 roku zawarto 23 umowy na 176,5 km o łącznej wartości 5,1 mld zł.

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła plan remontowy na najbliższe trzy lata. Zakłada on modernizację setek odcinków dróg krajowych oraz dziesiątek mostów w całym kraju. Łącznie odnowionych ma zostać 353 odcinków dróg o długości 854 km, a także 192 obiekty mostowe.

Remonty dróg krajowych. Najwięcej pieniędzy trafi na inwestycje w 2026 roku

Największe wydatki zaplanowano już na przyszły rok. W 2026 r. GDDKiA chce przeznaczyć na remonty co najmniej 633 mln zł. W ramach tej kwoty wyremontowanych ma zostać 147 odcinków dróg o łącznej długości 389 km.

Równolegle realizowane będą również zadania związane z infrastrukturą mostową. W planie znalazły się 64 inwestycje obejmujące obiekty o łącznej długości 13,6 km. Na same remonty mostów przeznaczonych zostanie 50 mln zł.

Ponad 400 mln zł na drogi i mosty w 2027 roku

W kolejnym roku tempo prac ma pozostać wysokie. Na 2027 r. zaplanowano budżet w wysokości 400 mln zł. Z tej kwoty 100 mln zł zostanie przeznaczone na remonty obiektów mostowych.

Plan zakłada modernizację 84 odcinków dróg o łącznej długości 184 km. Jednocześnie przeprowadzonych ma zostać 75 zadań mostowych obejmujących około 13 km konstrukcji.

Remonty mostów i dróg także w 2028 roku

Program będzie kontynuowany również w 2028 r. Na ten cel przewidziano 500 mln zł. Tak jak rok wcześniej, 100 mln zł ma zostać skierowane na remonty mostów.

W ciągu roku odnowionych ma zostać 122 odcinków dróg o długości 281 km. Zaplanowano także realizację 53 zadań mostowych obejmujących obiekty o łącznej długości 5,7 km.

GDDKiA zwiększa wydatki. To więcej niż w poprzednich latach

Dyrekcja zwraca uwagę, że planowane nakłady są wyższe niż suma środków przeznaczonych na remonty w latach 2020-2025. Dla porównania, w 2024 r. na tego typu prace wydano około 68 mln zł. Rok później do oddziałów GDDKiA trafiło około 199,4 mln zł.

GDDKiA poinformowała także o postępach przy nowych inwestycjach drogowych. Od początku 2026 r. podpisano już 11 umów na realizację zadań o łącznej długości 143 km. Wartość tych kontraktów wynosi 9,6 mld zł.

To wynik lepszy niż w całym 2025 r., kiedy zawarto 23 umowy obejmujące 176,5 km nowych dróg o wartości 5,1 mld zł. Oznacza to, że choć liczba podpisanych kontraktów jest obecnie mniejsza, ich wartość jest znacznie wyższa.





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