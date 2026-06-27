Rusza rozbudowa autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. Będą 3 pasy

Spis treści: A2 zyska dodatkowe pasy ruchu na odcinku 92 kilometrów Autostrada A2 została podzielona na cztery odcinki Dlaczego rozbudowa A2 jest konieczna? Kierowcy muszą przygotować się na zmiany organizacji ruchu Nowoczesna infrastruktura i własne źródła energii

Autostradę A2 od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa o długości 17,2 km, rozbuduje firma Strabag. Wartość podpisanej umowy to blisko 257 mln zł. Na 3-kilometrowym odcinku między węzłami Pruszków i Konotopa autostrada A2 zyska dodatkowy, czwarty pas na obu jezdniach. Na pozostałym odcinku każda z jezdni będzie miała po trzy pasy ruchu.

Drogowcy podkreślają, że projekt prac został przygotowany z myślą o ograniczeniu utrudnień dla kierowców. Prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach, a przez cały okres budowy dostępne pozostaną po dwa pasy ruchu.

Kiedy kierowcy mogą się spodziewać pierwszych utrudnień? GDDKiA przekonuje, że przez pierwsze cztery miesiące prace będą prowadzone poza samą autostradą A2. Pierwszy ograniczeń możemy się więc spodziewać pod koniec 2026 roku.

A2 zyska dodatkowe pasy ruchu na odcinku 92 kilometrów

Cała inwestycja obejmie 92 km autostrady. Na 89 km powstaną dodatkowe pasy ruchu, natomiast na około 3 km w rejonie węzła Łódź - Północ zaplanowano wymianę nawierzchni oraz modernizację infrastruktury.

Po zakończeniu prac od węzła Łódź - Północ do Pruszkowa kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Na dalszym fragmencie, aż do węzła Konotopa, autostrada będzie miała po cztery pasy.

Dodatkowe pasy powstaną w rezerwie terenu pozostawionej już podczas projektowania autostrady w latach 2009-2010. Dzięki temu od początku przygotowano także odpowiednio szerokie obiekty inżynierskie (mosty i wiadukty), co obecnie znacznie ułatwi prace.

Autostrada A2 została podzielona na cztery odcinki

Rozbudowa została podzielona na cztery odcinki realizacyjne. Umowy na trzy poniższe mają zostać podpisane do końca wakacji:

węzeł Łódź Północ - węzeł Łowicz (27,9 km),

węzeł Łowicz - granica woj. łódzkiego i mazowieckiego (21,8 km),

granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - Grodzisk Mazowiecki (25,5 km).

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to blisko 1,5 mld zł.

Dlaczego rozbudowa A2 jest konieczna?

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą została oddana do użytku ponad 13 lat temu. Od tego czasu natężenie ruchu systematycznie rosło. Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie.

Rusza rozbudowa autostrady A2 GDDKiA

Prognozy wskazują, że ruch będzie nadal rósł. W przyszłości rozbudowana autostrada ma również zapewnić sprawniejszy dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kierowcy muszą przygotować się na zmiany organizacji ruchu

Prowadzenie robót na czynnej autostradzie będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym. GDDKiA zapowiada jednak, że priorytetem jest utrzymanie przejezdności trasy. W obu kierunkach przez cały okres inwestycji kierowcy będą mogli korzystać z dwóch pasów ruchu.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. To rozwiązanie było wcześniej stosowane podczas rozbudowy autostrady A1 między Tuszynem i Częstochową i - jak przypomina GDDKiA - znacząco poprawiło bezpieczeństwo na placu budowy.

Nowoczesna infrastruktura i własne źródła energii

Rozbudowa A2 nie ograniczy się wyłącznie do dobudowy kolejnych pasów. Drogowcy planują wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania infrastruktury drogowej. Energia z instalacji OZE ma zasilać m.in. oświetlenie, stacje meteorologiczne oraz inne urządzenia obsługujące trasę.

Według GDDKiA będzie to pierwszy tak szeroko zaplanowany projekt tego typu na polskich drogach krajowych i ma stać się wzorem dla kolejnych inwestycji.

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