Rusza remont autostrady A4. Kierowców czekają utrudnienia

W skrócie GDDKiA rozpoczyna remont 5,3-kilometrowego odcinka autostrady A4 między granicą województw a węzłem Łany, co kosztować będzie blisko 8 mln zł i potrwa trzy miesiące.

Prace obejmą nie tylko wymianę warstw asfaltu, ale także modernizację systemu odwodnienia, elementów mostowych i barier ochronnych oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

Mimo trwających robót utrzymany zostanie ruch w układzie 2+2, czyli po dwa pasy w każdym kierunku, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców podróżujących tą trasą.

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Remont wykona firma Drog-Bud z Lubojenki, która została wybrana do realizacji zadania. Jak poinformowała GDDKiA, wykonawca ma rozpocząć prace w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Na zakończenie wszystkich robót przewidziano trzy miesiące, a wykonane prace zostaną objęte siedmioletnią gwarancją jakości.

Ponad 20 lat eksploatacji dało o sobie znać

Modernizacja obejmie odcinek o długości 5,3 km, oddany do użytku w 2003 roku. Od ponad dwóch dekad stanowi on ważny element krajowej i europejskiej sieci drogowej. Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu z 2025 roku każdego dnia przejeżdża nim średnio ponad 48 tys. pojazdów.

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Dane pokazują również, że w porównaniu z poprzednim pomiarem przeprowadzonym w latach 2020-2021 ruch na tym fragmencie autostrady zwiększył się o blisko 15 proc. Tak intensywna eksploatacja wpłynęła na stan nawierzchni. Pojawiły się typowe uszkodzenia zmęczeniowe, w tym spękania, koleiny oraz wykruszenia. Do tej pory prowadzone były jedynie lokalne naprawy warstwy ścieralnej, jednak obecny stan drogi wymaga już kompleksowego remontu.

Zakres prac będzie szerszy niż sama wymiana asfaltu

GDDKiA podkreśla, że zaplanowane roboty nie ograniczą się do ułożenia nowej warstwy jezdni. Drogowcy wymienią kilka warstw konstrukcji nawierzchni, obejmujących warstwę ścieralną, wiążącą oraz podbudowę. Celem jest przywrócenie pełnej nośności drogi oraz poprawa bezpieczeństwa i trwałości całego odcinka.

W ramach inwestycji przewidziano również prace przy systemie odwodnienia, elementach obiektów mostowych oraz barierach ochronnych. Po zakończeniu robót bitumicznych odtworzone zostanie oznakowanie poziome, które zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej, zapewniającej większą trwałość niż tradycyjne oznaczenia.

Utrudnienia będą, ale ruch ma zostać utrzymany

Na czas prowadzenia robót zostanie zachowany układ 2+2, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wprowadzenie nowych zasad będzie wymagało odpowiednio przygotowanej organizacji ruchu, która zacznie obowiązywać wraz z rozpoczęciem prac. Choć kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, zarządca drogi deklaruje, że rozwiązania mają ograniczyć ich skalę do niezbędnego minimum.

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