Drogę, kosztem 314,7 mln zł, wybuduje Grupa Mirbud. Umowę podpisano w maju 2024 roku, od tamtej pory wykonawca przygotowywał projekt, co zakończyło się złożeniem wniosku o ZRID.

Maszyny ruszają w teren. Startuje budowa fragmentu S16

Teraz, po uzyskaniu pozytywnej decyzji, maszyny będą mogły wjechać w teren. GDDKiA informuje, że przekaże plac budowy maksymalnie w ciągu 30 dni. Droga ma zostać wybudowana do 2028 roku.

Odcinek od Knyszyna do okolic miejscowości Krynice będzie miał 8,4 km długości. Powstanie w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus pas awaryjny. Nawierzchnie bitumiczne będą dostosowane do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t/oś.

Zaprojektowano 10 obiektów inżynierskich, w tym cztery wiadukty i sześć przejść dla dużych zwierząt.

Przebieg drogi S16 GDDKiA

Nowy fragment S16 to połączenie z S8 i S19

Nowy odcinek drogi S16 będzie zaczynał się rondem na obecnej drodze krajowej nr 65 (Ełk - Białystok), ok. 3 km na południe od Knyszyna. Następnie, nowym śladem równoległym do istniejącej DK65, trasa poprowadzona będzie na południe. W rejonie miejscowości Krynice połączy się z budowaną drogą ekspresową S19 od Krynic do węzła Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa - Białystok), a w przyszłości również z południową obwodnicą Białegostoku w ciągu S19 (kierunek Lublin).

