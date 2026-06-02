Rok od zamknięcia najbardziej znanej estakady w Polsce. Co dalej?

Maciej Olesiuk

Estakada w Chorzowie wchodzi w skład jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście, ale równo rok temu została zamknięta z uwagi na bardzo zły stan całej konstrukcji. Władze miasta mają kilka pomysłów na dalszy los estakady, ale decyzje chcą oddać w ręce mieszkańców.

W skrócie

  • Estakada w Chorzowie została zamknięta rok temu z powodu bardzo złego stanu technicznego, a miasto rozważa różne opcje dotyczące jej przyszłości, konsultując się z mieszkańcami.
  • Ostatnia ekspertyza wykazała, że estakada jest w stanie przedawaryjnym i może być użytkowana tymczasowo do pięciu lat, jeśli zostaną przeprowadzone naprawy oraz ciągły monitoring.
  • Władze Chorzowa planują rozebrać estakadę i przedstawią kilka wariantów nowego układu komunikacyjnego, o których wyborze mieszkańcy zdecydują poprzez głosowanie online.
Co dalej z estakadą w Chorzowie?

Zgodnie z ekspertyzą uzupełniającą, przedstawioną 14 kwietnia 2026 r. estakada w Chorzowie jest w stanie przedawaryjnym i może być użytkowana tymczasowo, maksymalnie do pięciu lat. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie niezbędnych napraw i stałe monitorowanie konstrukcji. Może się na niej odbywać ruch pojazdów do 3,5 tony po jednym pasie w każdym kierunku oraz tramwajów pojedynczo.

W ostatnich tygodniach udostępniono pieszym przejścia pod estakadą i częściowo przywrócono ruch samochodów. Trwają ponadto prace nad rozszerzeniem ruchu pojazdów oraz przywróceniem ruchu autobusów i tramwajów. Następnym krokiem ma być uruchomienie na estakadzie linii tramwajowej łączącej Chorzów z Bytomiem i Katowicami.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezydent Chorzowa, Szymon Michałek, zastrzegł jednak, że decyzja dotycząca powrotu samochodów na estakadę jeszcze nie zapadła.

Dyskutujemy, czy będzie to w ogóle miało sens. Estakadą mogłyby przejeżdżać tylko i wyłącznie pojazdy do 3,5 tony. Dodatkowo po jednym pasie w każdym kierunku. A co gdyby doszło tam do wypadku? Gdyby musiał tam wjechać wóz strażacki? To po pierwsze. Po drugie, te 45 tys. pojazdów, które przed zamknięciem codziennie przejeżdżały estakadą, rozjechało się innymi trasami i – poza pierwszymi dniami po zamknięciu – nie spowodowało to większych utrudnień. Według naszego Inteligentnego Systemu Transportowego 22 tys. pojazdów wybrało trasy z pominięciem Chorzowa. Obawiamy się, że gdybyśmy częściowo umożliwili przejazd estakadą, kierowcy wrócą na tę trasę, co przy wspomnianych ograniczeniach spowoduje ogromne korki
powiedział prezydent Michałek

Co Chorzów zrobi z estakadą?

Władze Chorzowa zamierzają rozebrać estakadę, ale nie wybrały jeszcze wariantu przyszłego układu komunikacyjnego w tej części miasta. W tej kwestii chcą zapytać o zdanie mieszkańców. Prezydent Michałek powiedział, że władze miasta zamierzają zaprezentować kilka wariantów przebudowy układu komunikacyjnego. "Nie zamierzamy organizować referendum. Chcemy wykorzystać do tego system, który służy np. do głosowania online w ramach budżetu obywatelskiego" - powiedział Michałek i dodał, że głosowanie w sprawie układu komunikacyjnego w centrum miasta powinno odbyć się w czwartym kwartale 2026 r.

Wśród możliwych wariantów znajduje się odbudowa estakady w jej obecnej formie, ale też budowa mostu łączącego ruch tramwajowy, pieszy, rowerowy oraz lokalny ruch samochodowy z dworcem kolejowym Chorzów Miasto, a także zmiana układu komunikacyjnego wokół rynku.

Prezydent Chorzowa przyznał, że niezależnie od decyzji mieszkańców, liczy on na wsparcie z "funduszy centralnych". Podkreślił przy tym, że estakada znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 79, a drogi krajowe powinny być finansowane z budżetu krajowego. Obecnie co prawda w miastach na prawach powiatu finansują je samorządy lokalne, a zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stwierdziło, że taki system jest niewydolny i zaapelowało do Ministerstwa Infrastruktury o jego zmianę.

Dlaczego zamknięto estakadę w Chorzowie?

Estakada powstała w latach 70. XX wieku i przez ponad 40 lat była kluczowym elementem lokalnej infrastruktury. W latach 2011-2014 przeszła remont, jednak wykonawca zaznaczył, że działania te miały charakter doraźny i nie rozwiązały problemów strukturalnych. Stal wykorzystana do budowy pochodzi z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i cechuje się wysoką podatnością na korozję.

Na początku 2025 r. ograniczono ruch na estakadzie dla pojazdów o masie powyżej 12 ton. Z kolei 2 czerwca 2025 r., równo rok temu, estakada została nagle zamknięta i wyłączona z użytkowania. Z uzyskanej wówczas ekspertyzy wynikało, że trzeba to zrobić niezwłocznie z uwagi na stan technicznych, mogący w każdej chwili doprowadzić do awarii.

Z kolei zgodnie z ostatnią ekspertyzą do stanu technicznego estakady przyczyniły się m.in. błędy przy budowie i brak właściwej konwersacji. W efekcie cięgna sprężające przez dziesięciolecia narażone były na działanie wód opadowych i zanieczyszczonego powietrza. Według ekspertów rozbiórka estakady powinna nastąpić w ciągu pięciu najbliższych lat, wobec m.in. braku zdolności i bezpiecznego przenoszenia normowych obciążeń.

