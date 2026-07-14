Remont drogi S12/S17 coraz bliżej. Będą utrudnienia w ruchu

Na przełomie lipca i sierpnia ruszy remont ponad 15-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12/S17 pomiędzy Lublinem a Piaskami. Zakres prac obejmie wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na obu jezdniach. Nową nawierzchnię zyskają również pasy włączeń i wyłączeń oraz odcinki przebiegające przez wiadukty na węzłach Lublin Felin, Świdnik i Piaski Zachód.

Roboty mają zakończyć się w IV kwartale 2026 roku.

Utrudnienia dla kierowców na S12/S17. Zmieni się organizacja ruchu

Prace rozpoczną się na wysokości miejscowości Wierzchowiska, na prawej jezdni prowadzącej w kierunku Chełma. Na czas robót ruch zostanie przeniesiony na jezdnię przeciwną.

Na około 3-kilometrowym odcinku kierowcy będą korzystać z jednej jezdni w obu kierunkach. Równocześnie drogowcy rozpoczną prace także w kilku innych miejscach na całym, 15-kilometrowym fragmencie objętym remontem.

Dlaczego remont S12/S17 jest konieczny?

Remontowany odcinek ma wspólny przebieg tras S12 i S17. Został oddany do użytku w lipcu 2013 roku i od ponad dekady stanowi jedno z najważniejszych połączeń w regionie. Trasa łączy obwodnicę Lublina z obwodnicą Piask i jest główną trasą wyjazdową z Lublina w kierunku Świdnika, Chełma, Zamościa oraz granicy państwa w Dorohusku.

Każdej doby przejeżdża tędy nawet 35 tys. pojazdów. Po kilkunastu latach intensywnej eksploatacji konieczne stały się planowe prace utrzymaniowe, których najważniejszym elementem będzie wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni.

Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność podczas przejazdu przez plac budowy.

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