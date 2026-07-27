Remont A2 zmieni ruch pod Poznaniem. Będą objazdy i zwężenia

W skrócie Od 27 lipca 2026 roku rozpoczyna się pięciotygodniowy remont nawierzchni na węźle Poznań Komorniki, który obejmie również fragmenty ulic Głogowskiej i Poznańskiej.

Prace podzielono na etapy, podczas których kierowcy muszą spodziewać się zwężeń jezdni do jednego pasa, ograniczeń prędkości do 60 km/h oraz licznych objazdów.

Zmiany w organizacji ruchu wymuszą m.in. korzystanie z rond do zawracania oraz wyznaczonych tras alternatywnych, aby umożliwić przejazd w kierunku Warszawy i Świecka.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Autostrada Wielkopolska SA poinformowała o rozpoczęciu kolejnych prac utrzymaniowych na zarządzanej przez siebie trasie. Tym razem remont obejmie okolice 159. kilometra autostrady A2, czyli węzeł Poznań Komorniki. Wykonawca zajmie się wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na wszystkich łącznicach tego węzła, a także na wybranych odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej.

Prace rozpoczną się po zakończeniu robót drogowych i pełnym przywróceniu ruchu na węźle Poznań Krzesiny. Remont został zaplanowany w taki sposób, aby przez cały okres prowadzenia robót kierowcy mieli możliwość dotarcia we wszystkich kierunkach.

Remont A2 pod Poznaniem. Prace podzielono na kilka etapów

Pierwszy etap robót obejmie pas szybki ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz łącznicę prowadzącą ze Świecka (A2) do Komornik. Na ul. Głogowskiej zostanie wprowadzone zwężenie jezdni do jednego pasa, a kierowcy będą musieli stosować się do ograniczenia prędkości do 60 km/h. Pojazdy jadące ze Świecka w stronę Komornik zostaną skierowane na objazd wykorzystujący pozostałe łącznice węzła Poznań Komorniki.

W kolejnym etapie roboty przeniosą się na pas wolny ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznice relacji Poznań - Świecko (A2) i Warszawa (A2) - Komorniki. Ruch na ul. Głogowskiej będzie wtedy prowadzony pasem szybkim, również przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h.

Kierowcy jadący z Poznania i planujący wjazd na A2 w kierunku Świecka będą korzystać z objazdu przez pozostałe łącznice węzła Poznań Komorniki. Z kolei osoby podróżujące autostradą od strony Warszawy, które będą chciały dotrzeć do Komornik, po zjeździe z A2 zostaną skierowane ulicą Głogowską w stronę Poznania do skrzyżowania z ul. Kowalewicką. Tam trzeba będzie zawrócić na rondzie pod ul. Głogowską i wrócić tą samą ulicą w kierunku Komornik.

Po zakończeniu prac na łącznicy Poznań - Świecko, będzie remontowana łącznica Komorniki - Świecko. Fot. Autostrada Wielkopolska materiał zewnętrzny

Wkrótce kolejne zamknięcia i objazdy dla kierowców

Po zakończeniu robót na łącznicy Poznań - Świecko (A2) wykonawca rozpocznie remont kolejnej relacji, czyli Komorniki - Świecko (A2). Jednocześnie kontynuowane będą prace na łącznicy Warszawa - Komorniki, gdzie nadal będzie obowiązywał wcześniej wyznaczony objazd.

Kierowcy jadący z Komornik i chcący wjechać na autostradę A2 w kierunku Świecka zostaną skierowani ulicą Głogowską do ronda przy ul. Kowalewickiej. Po zawróceniu będą musieli wrócić ul. Głogowską do węzła Poznań Komorniki i stamtąd wjechać na autostradę w kierunku zachodnim.

Następnie prace obejmą pas wolny ulic Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Poznania oraz łącznicę Warszawa (A2) - Poznań. W tym samym czasie kontynuowany będzie remont połączenia Komorniki - Świecko (A2). Na remontowanym fragmencie ul. Głogowskiej ruch zostanie skierowany na pas szybki, a prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.

Dla kierowców jadących z Komornik w stronę Świecka nadal będzie obowiązywała ta sama trasa objazdu. Należy jechać ul. Głogowską do ronda przy ul. Kowalewickiej, zawrócić i wrócić do węzła Poznań Komorniki, aby ponownie wjechać na A2. W przypadku zamknięcia łącznicy z kierunku Warszawy do Poznania objazd zostanie poprowadzony przez pozostałe połączenia węzła.

Po zakończeniu remontu pasa wolnego ul. Głogowskiej wykonawca zajmie się pasem szybkim w kierunku Poznania oraz łącznicą Komorniki - Warszawa (A2). W tym przypadku zamknięta relacja będzie zastąpiona objazdem przez pozostałe łącznice węzła. Na ulicy Głogowskiej ruch zostanie utrzymany pasem wolnym przy zwężeniu jezdni, a ograniczenie prędkości pozostanie na poziomie 60 km/h.

Ostatni etap prac obejmie remont łącznic Poznań - Warszawa (A2) oraz Świecko (A2) - Poznań. Zamknięcie pierwszej z nich oznacza konieczność skorzystania z dłuższego objazdu prowadzącego ulicami Głogowską, Ściegiennego, Arciszewskiego, Hetmańską, Żegrze, Bobrzańską i Bolesława Krzywoustego aż do węzła Poznań Krzesiny.

Prace potrwają około pięciu tygodni

Według obecnego harmonogramu remont łącznic węzła Poznań Komorniki oraz odcinka ulicy Głogowskiej w Poznaniu powinien zakończyć się w ciągu około pięciu tygodni. Termin ten może jednak ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych oraz przebiegu robót.