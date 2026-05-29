Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w tunelu w Dziekanowicach w ciągu drogi ekspresowej S52 (Północna Obwodnica Krakowa) zanotowano rekord przejazdów w tunelu. W piątek 22 maja w ciągu jednej doby tunelem przejechało 76 350 pojazdów - to tak jakby tunelem przejechali wszyscy mieszkańcy Siedlec (zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 r. liczba ludności w mieście wynosiła 74 250 mieszkańców) i jeszcze trochę "wolnych przejazdów" zostało.

Poprzedni rekordowy wynik, czyli 72 111, utrzymał się prawie osiem miesięcy - został zanotowany 3 października 2025 r. Z kolei 8 maja 2026 roku krakowski oddział GDDKiA poinformował o przekroczeniu bariery 20 milionów samochodów, które przejechały tym tunelem.

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi S52 została oddana do użytku pod koniec grudnia 2024 r. Liczy 12,3 km i przebiega wzdłuż północnych granic Krakowa. Łączy się na węźle Zielonki z Trasą Wolbromską, na węźle Węgrzce z Al. 29 Listopada, a poprzez węzeł Batowice z nowohuckimi Mistrzejowicami. Na trasie znajdziemy 27 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej długości prawie 1,9 km. Droga ma trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ograniczenie prędkości na przeważającej części odcinka wynosi 100 km/h.

Wyjątkiem są dwa tunele znajdujące się w jego ciągu (S52 to jedyna obwodnica w Polsce, która ma dwie takie konstrukcje) - na nich ograniczenie wynosi 80 km/h. Wynika to ze specyfiki konstrukcyjnej.

Wspomniany już tunel w Dziekanowicach ma 496 m, z kolei tunel w Zielonkach - 653 m. Oba naszpikowane są technologią - mamy czujniki dymu, czujniki ciepła, 114 kamer zwykłych i termowizyjnych oraz 42 wentylatory. Zamontowano również system automatycznego gaszenia pożaru. W tunelu w Dziekanowicach jest po 10 sekcji w każdej nawie, każda z nich ma ok. 50 m długości. Z kolei w tunelach w Zielonkach jest po 13 takich sekcji w każdej nitce. Jedna sekcja to 20 zraszaczy. Łącznie jest ich 920 i są sobie w stanie poradzić z większością pożarów.

Nie tylko tunel w Dziekanowicach notuje rekordy. Również dłuższa konstrukcja ma wyniki, którymi może się pochwalić. Obecny rekord dobowego ruchu w tunelu w Zielonkach to ten z 19 grudnia 2025 r. Wynosi on 82 324 pojazdy. Dodatkowo 17 marca 2026 odnotowano 20-milionowy przejazd tym tunelem.

