Radomsko odetchnie z ulgą. Jest umowa na budowę obwodnicy

Krzysztof Mocek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę obwodnicy Radomska - jednej z kluczowych inwestycji drogowych w województwie łódzkim. Nowa trasa powstanie w ciągu dróg krajowych nr 91 i 42 i pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta, które od lat zmaga się z dużymi zatorami w godzinach szczytu.

Fragment mapy Polski z zaznaczonymi głównymi drogami krajowymi i autostradami, oznaczeniami miast oraz informacjami o podpisanych umowach dotyczących obwodnicy Radomska.
W skrócie

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr 91 i 42.
  • Nowa trasa o długości blisko 12 km ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.
  • Zakończenie inwestycji o wartości ponad 200 mln zł planowane jest na połowę 2029 roku.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na budowę obwodnicy Radomska, otwierając tym samym drogę do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie łódzkim. Nowa trasa ma poprawić codzienną mobilność mieszkańców, zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia, a także umożliwić sprawniejszy przejazd zarówno pojazdom lokalnym, jak i tranzytowym.

Nowa obwodnica wpłynie na komfort i bezpieczeństwo

Umowa zawarta z wykonawcą zakłada budowę obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 91 i 42, które obecnie prowadzą przez ścisłe centrum Radomska. Według pomiarów ruchu, w ciągu doby przez DK 91 przejeżdża ponad 16 tys. pojazdów, a przez DK 42 - niemal 12 tys., co zwiększa ryzyko wypadków w centrum miasta.

Nowa obwodnica, o długości blisko 12 km, skieruje ruch tranzytowy poza ścisłą zabudowę Radomska. Odcinki DK42 i DK91 zostaną częściowo przebudowane, a inwestycja obejmuje również budowę nowego mostu na rzece Warcie. Fragment miejski obwodnicy będzie miał około 3,5 km, natomiast poza miastem powstanie 2,5 km nowej trasy. Północno-zachodni odcinek DK91 już funkcjonuje jako część przyszłej pełnej obwodnicy.

Sama trasa będzie jednopoziomowa, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy i utwardzonymi poboczami. Projekt zakłada dopuszczenie do ruchu wszystkich pojazdów spełniających normy, przy maksymalnym nacisku na oś wynoszącym 11,5 tony.

    Kiedy pojedziemy nową obwodnicą Radomska?

    Wykonawcą inwestycji w formule "projektuj i buduj" jest firma Budimex. Pierwsze 17 miesięcy zostanie poświęcone na opracowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, po czym rozpoczną się prace drogowe. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 200 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na połowę 2029 roku.

    Cytowany przez Polską Agencję Prasową minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, podkreślił, że trasa była oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat, a jej realizacja pozwoli odkorkować ulice i poprawić bezpieczeństwo w mieście. Prezydent Radomska, Jarosław Ferenc, dodał, że nowa obwodnica uzupełni układ drogowy planowany niemal 20 lat temu, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.

