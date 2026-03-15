Spis treści: Kraków - Myślenice to ostatni brakujący fragment drogi S7 Dotychczasowe warianty przebiegu drogi S7 nie będą już preferowane Kto będzie decydował o przebiegu ekspresowej Zakopianki? Nie ma odwrotu od ekspresowej Zakopianki Kraków - Myślenice

12 marca odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych oraz komitetów i stowarzyszeń reprezentujących lokalne społeczności, które bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Oddziału GDDKiA w Krakowie, angażowały się w debatę nad przyszłym kształtem tej trasy. Obecni byli również przedstawiciele świata nauki. Spotkanie miało na celu otwartą i merytoryczną dyskusję nad dalszymi działaniami, dotyczącymi przygotowania S7 Kraków - Myślenice.

Kraków - Myślenice to ostatni brakujący fragment drogi S7

Droga ekspresowa S7 jest trasą o ogromnym znaczeniu zarówno dla regionu, jak i całej Polski, a odcinek na południe od Krakowa stanowi jej kluczowy fragment. Po ukończeniu północnego wlotu S7 do Warszawy będzie to ostatnia brakująca część trasy pomiędzy Bałtykiem i Tatrami.

Dotychczasowe warianty przebiegu drogi S7 nie będą już preferowane

Przedstawione dotychczas warianty przebiegu S7 Kraków - Myślenice spotkały się z dużym sprzeciwem społecznym. Liczba zgłoszonych do GDDKiA uwag i stanowisk pokazała, że potrzebna jest zmiana przyjętej formuły rozmów z udziałem władz samorządowych i strony społecznej.

Podczas spotkania przedstawiciele GDDKiA potwierdzili, że dotychczasowe sześć wariantów przebiegu trasy, od A do F, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Infrastruktury utraciły rekomendację GDDKiA i nie są obecnie brane pod uwagę jako wiodące, rekomendowane czy preferowane.

Sześć wariantów, z których miano wybrać jeden. Obecnie żaden z nich nie jest wiodący GDDKiA

Dodano również, że w analizach znów będzie brany pod uwagę cały obszar, ponad 500 km2. To oznacza, że warianty wschodni i zachodni będą ponownie analizowane na równi z innymi.

Ośrodek koordynacyjny został przeniesiony z krakowskiego Oddziału GDDKiA do Centrali, a strona społeczna i samorządowa zostaną mocniej włączone w proces decyzyjny. W tym celu powołany zostanie specjalny Zespół, w którym to samorządy i organizacje społeczne będą stanowiły większość.

Propozycja korytarzy drogowych przedstawiona przez GDDKiA w 2022 roku GDDKiA

Kto będzie decydował o przebiegu ekspresowej Zakopianki?

Jego zadaniem będzie wybór kryteriów oraz ich wag (procentowych) do ustalenia wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice, a także zasad wyboru wariantów do dalszych prac.

W skład Zespołu wejdą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (19 osób, po jednej na każdą jst), strony społecznej (22 osoby, po jednej na każdy komitet lub stowarzyszenie, które wzięły udział w spotkaniu), a także Wojewoda Małopolski i przedstawiciele GDDKiA (10 osób). Strona naukowa będzie pełniła rolę opiniodawczą.

Każda jednostka samorządu terytorialnego, działająca w ramach Zespołu, będzie miała dwa głosy - jeden dla strony samorządowej, a drugi dla strony społecznej. Jeśli na terenie jst działa więcej niż jeden komitet lub stowarzyszenie, decyzja o dysponowaniu głosem społecznym powinna być podjęta między przedstawicielem jst a przedstawicielami strony społecznej. Jeśli na danym terenie nie działa żaden komitet lub stowarzyszenie, wtedy przedstawiciel jst będzie dysponował dwoma głosami.

Dwa głosy do dyspozycji będzie miał również Wojewoda Małopolski, a po jednym każdy z departamentów i zespołów GDDKiA odpowiedzialnych za proces przygotowania, realizacji i utrzymania dróg (łącznie 10 głosów).

Formalne powołanie Zespołu planowane jest 25 marca, a już dwa dni później w Krakowie odbędzie się pierwsze posiedzenie. Efekty prac Zespołu zostaną przedstawione na spotkaniu, które odbędzie się 11 września br. w Warszawie.

Nie ma odwrotu od ekspresowej Zakopianki Kraków - Myślenice

Z Generalnych Pomiarów Ruchu wynika, że obecnej Zakopiance nie występują charakterystyczne dla wielu obszarów kraju poranne czy popołudniowe godziny szczytu. Na istniejącej drogi nr 7 w kierunku Krakowa poziom ruchu jest bardzo wysoki od wczesnych godzin porannych po późny wieczór, a dotyczy to zarówno dni roboczych, jak i wolnych od pracy.

Analizy ruchu na kluczowych trasach prowadzących do Krakowa pokazują, że to właśnie miasto, a nie przejazd tranzytem, jest dla większości kierowców celem podróży.

Nawet budowa większego ringu wokół aglomeracji krakowskiej nie wpłynęłaby więc na mniejszą liczbę pojazdów na drogach dojazdowych do miasta.

Droga ekspresowa S7 od Gdyni do Rabki-Zdroju wpisana jest do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Realizacja odcinka między Krakowem a Myślenicami jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości tej trasy.

GDDKiA przekonuje, że wybór obszaru, na którym powstanie droga S7 Kraków - Myślenice ma związek z zapewnieniem optymalnych warunków przejazdu i niepowielaniem innych przebiegów dróg szybkiego ruchu. Zbytnie oddalenie planowanej trasy od celu podróży większości kierowców mogłoby skutkować tym, że w dalszym ciągu korzystaliby oni ze starej drogi.

Jednym słowem - ekspresowa Zakopianka nie może być oddalona na wschód i zachód od Krakowa.

Jednocześnie GDDKiA zapewnia, że wszystkie petycje, stanowiska, uwagi, wątpliwości i wnioski, które zgłaszane były dotychczas do Oddziału GDDKiA w Krakowie, będą brane pod uwagę w dalszych pracach przygotowawczych nad S7 Kraków - Myślenice.

