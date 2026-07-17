Powstanie kolejny odcinek drogi ekspresowej S17. Wybrano wykonawcę

W skrócie GDDKiA wybrała ofertę firmy Polaqua o wartości 282,6 mln zł na budowę ponad 9-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Łopiennikiem a Krasnymstawem.

Nowy fragment trasy powstanie w formule Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca odpowiada za przygotowanie pełnej dokumentacji, uzyskanie decyzji ZRID oraz budowę drogi.

Jeśli procedury administracyjne przebiegną bez zakłóceń, kierowcy skorzystają z nowej drogi na przełomie 2030 i 2031 roku.

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W przetargu dotyczącym zaprojektowania i budowy kolejnego fragmentu S17 złożono 12 ofert. Ich wartość mieściła się w przedziale od 282 mln zł do ponad 338 mln zł. Po analizie wszystkich propozycji GDDKiA wybrała ofertę firmy Polaqua, opiewającą na 282,6 mln zł.

Do podpisania umowy nie dojdzie jednak natychmiast. Jeśli pozostali uczestnicy postępowania nie złożą odwołań, dokumentacja zostanie skierowana do standardowej kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu oraz przedstawieniu wymaganych zabezpieczeń będzie możliwe zawarcie umowy z wykonawcą.

Przetarg rozstrzygnięty, przed wykonawcą etap projektowania

O wyborze firmy Polaqua zdecydowały nie tylko koszty realizacji. Cena stanowiła 55 proc. całkowitej oceny ofert. Pod uwagę brano również długość dodatkowej gwarancji jakości na obiekty mostowe, która miała wagę 20 proc., a także gwarancję na pozostałe elementy infrastruktury, między innymi ekrany akustyczne, również ocenianą na poziomie 20 proc. Ostatnim kryterium było wykorzystanie destruktu asfaltowego, któremu przypisano 5 proc. punktów.

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Nowy odcinek zostanie zrealizowany w formule "Projektuj i buduj". Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonanie wszystkich prac budowlanych oraz zdobycie pozwolenia na użytkowanie gotowej trasy.

Ponad 9 kilometrów ekspresówki i dodatkowa infrastruktura

Planowany fragment S17 będzie miał ponad 9 km długości i zostanie poprowadzony całkowicie nowym śladem przez tereny gmin Łopiennik Górny oraz Krasnystaw. Początek trasy przewidziano przed Łopiennikiem, gdzie droga ominie miejscowość od strony południowo-zachodniej. Następnie ekspresówka zbliży się do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 17 i będzie dalej prowadzona w jej sąsiedztwie.

Koniec odcinka zaplanowano w Zakręciu, przed projektowanym węzłem Krasnystaw Północ, który powstanie przy skrzyżowaniu z ul. Polewaną. Droga będzie miała dwie jezdnie oraz po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów i mostu nad rzeką Łopa.

Kierowcy pojadą nową trasą na początku kolejnej dekady

Zakres prac obejmuje także stworzenie dróg przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego oraz przejść dla zwierząt średnich i dużych. Dzięki temu inwestycja ma obejmować nie tylko samą trasę ekspresową, ale również elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i połączenia z otoczeniem.

Jeżeli kolejne etapy przygotowania inwestycji przebiegną bez opóźnień, a procedury administracyjne zakończą się zgodnie z planem, kierowcy będą mogli skorzystać z nowego fragmentu S17 na przełomie 2030 i 2031 roku.

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