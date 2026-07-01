W skrócie Uzyskano zgodę wojewody opolskiego na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11 od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna.

Na zatwierdzonym 10,5-kilometrowym fragmencie zaplanowano budowę ośmiu obiektów inżynierskich, dwóch węzłów drogowych i dwóch miejsc obsługi podróżnych.

Zgodnie z harmonogramem cały odcinek S11 od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna ma być gotowy w 2028 roku, a ukończenie całej trasy S11 przewidziano do 2033 roku.

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Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla tego fragmentu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w lutym 2025 roku. Wcześniej, miesiąc przed tym terminem, analogiczny dokument trafił do wojewody wielkopolskiego w sprawie odcinka Kępno-Siemianice. Z kolei w maju 2025 roku złożono wniosek dotyczący fragmentu Siemianice-Gotartów, skierowany do wojewody opolskiej.

Nowo zatwierdzony odcinek S11 w całości przebiega przez województwo opolskie, na terenie gmin Kluczbork oraz Lasowice Wielkie. Droga zostanie w większości poprowadzona nowym śladem, a jej początek wyznaczono w rejonie Gotartowa. Trasa zakończy się włączeniem do obwodnicy Olesna, która funkcjonuje od 2023 roku.

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Nowy odcinek S11. Zakres prac

Odcinek objęty decyzją ma nieco ponad 10 kilometrów długości. W ramach inwestycji zaplanowano budowę ośmiu obiektów inżynierskich, w tym przepustów dla zwierząt, a także dwóch węzłów drogowych. Kierowcy skorzystają również z dwóch miejsc obsługi podróżnych - Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe.

Projekt obejmuje także elementy związane z bezpieczeństwem ruchu oraz ochroną środowiska. Przewidziano przebudowę i dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, a także urządzeń melioracyjnych. Wzdłuż trasy powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przyległe.

Szeroki projekt S11 i harmonogram budowy

GDDKiA podkreśla, że odcinek w Opolskiem jest częścią większego przedsięwzięcia obejmującego budowę 46-kilometrowego fragmentu S11 między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna. Całość podzielono na trzy części: Kępno-Siemianice o długości 12,5 km, Siemianice-Gotartów liczący 22,7 km oraz właśnie Gotartów-Olesno o długości 10,5 km.

Zgodnie z planem wszystkie trzy odcinki mają być dostępne dla kierowców w 2028 roku. Cała droga ekspresowa S11, która docelowo połączy Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską, ma zostać ukończona do 2033 roku. W pełnym kształcie będzie liczyć ponad 560 kilometrów, a z odcinkami wspólnymi z innymi trasami około 620 kilometrów. Obecnie kierowcy korzystają z niespełna 220 kilometrów tej trasy.

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