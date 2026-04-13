W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przeznaczyć 900 mln zł na remonty dróg krajowych do 2028 roku, a dodatkowe środki mają trafić na modernizację autostrad i mostów.

W 2026 roku zaplanowano remonty na 60 odcinkach dróg, w 2027 roku na 87 odcinkach, a w 2028 roku na 123 odcinkach, wraz ze wzrostem budżetu każdego roku.

GDDKiA pracuje nad usprawnieniem zarządzania remontami poprzez powołanie grupy roboczej, która przygotuje wieloletnie plany działań i ujednolici dokumenty przetargowe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje stopniowe zwiększanie wydatków na remonty w latach 2026-2028. W 2026 roku na ten cel ma zostać przeznaczone 200 mln zł. Środki te pozwolą na przeprowadzenie prac na 60 odcinkach dróg o łącznej długości około 99 kilometrów.

Rok później budżet wzrośnie do 300 mln zł, co przełoży się na większy zakres inwestycji. W planach jest remont 87 odcinków o długości około 184 kilometrów. Najwięcej prac zaplanowano na 2028 rok, kiedy wydatki mają sięgnąć 400 mln zł. Wtedy modernizacja obejmie 123 odcinki dróg o łącznej długości około 285 kilometrów.

Nie tylko drogi krajowe. W planach także autostrady i mosty

Polska Agencja Prasowa zwraca uwagę, że oprócz standardowych remontów dróg krajowych, przewidziano również osobny budżet na obiekty mostowe. Na ich modernizację do 2028 roku ma zostać przeznaczone dodatkowe 250 mln zł. To element szerszego podejścia do utrzymania infrastruktury, który obejmuje nie tylko nawierzchnie, ale też kluczowe elementy konstrukcyjne.

Równolegle przygotowano plan dotyczący autostrad i dróg ekspresowych. Zakłada on modernizację około 119 odcinków o łącznej długości 584 kilometrów. W tym przypadku realizacja uzależniona jest od zdobycia dodatkowych środków, a szacowany koszt całego programu wynosi 767 mln zł.

36 inwestycji w rejonie Wrocławia. W Warszawie 13

GDDKiA podkreśla, że jeśli uda się zapewnić finansowanie, już w 2026 roku największa liczba remontów na drogach szybkiego ruchu przypadnie na dwa oddziały. Najwięcej odcinków przewidziano w rejonie Wrocławia, gdzie zaplanowano 36 inwestycji, oraz w Warszawie - 13 odcinków. Takie rozłożenie prac pokazuje, gdzie infrastruktura wymaga obecnie największej uwagi. Jednocześnie podkreśla to skalę wyzwań związanych z utrzymaniem najbardziej obciążonych tras w kraju.

Drogowcy chcą usprawnić proces utrzymania sieci drogowej

Oprócz planów finansowych i inwestycyjnych, GDDKiA pracuje nad usprawnieniem samego systemu zarządzania remontami. W ramach Forum Inwestycyjnego powołano specjalną grupę roboczą zajmującą się utrzymaniem dróg. Jej zadaniem jest przygotowanie wieloletnich planów działań, ujednolicenie dokumentów przetargowych oraz poprawa efektywności całego procesu. Ma to pomóc w lepszym wykorzystaniu dostępnych środków i sprawniejszej realizacji inwestycji.

