Policja ostrzega. 12 lipca zamkną autostradę tuż przy polskiej granicy

W skrócie Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie 13-kilometrowy odcinek słowackiej autostrady D3 między miejscowościami Svrčinovec oraz Skalité z powodu prac drogowych.

Śląska policja ostrzega kierowców przed utrudnieniami, ponieważ trasa ta jest popularnym wyborem dla osób podróżujących z Polski na południe Europy przez Zwardoń.

Kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z drogi krajowej nr 12 jako objazdu, jednak dla pojazdów ciężarowych tranzyt na tym odcinku będzie zabroniony.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Od 12 lipca do 17 sierpnia ze względu na zaplanowane prace drogowe zamknięty zostanie mierzący ok. 13 km odcinek słowackiej autostrady D3 pomiędzy miejscowościami Svrčinovec oraz Skalité.

Autostrada D3 istotna dla polskich kierowców

To ważna informacja nie tylko dla Słowaków, ale też dla polskich zmotoryzowanych udających się na południe. Ci często wybierają tę trasę, ponieważ od naszej strony wiedzie do niej droga ekspresowa S1, zapewniająca wygodny dojazd do przejścia granicznego w Zwardoniu.

Jak informuje śląska policja, w związku z zamknięciem drogi należy spodziewać się utrudnień w ruchu w rejonie przygranicznym. Sytuacja dla kierowców samochodów osobowych czy motocykli nie będzie najgorsza. Łatwo będzie bowiem ominąć utrudnienia.

Objazdy dla remontowanego odcinka autostrady D3

Równolegle do autostrady D3 biegnie słowacka droga krajowa nr 12, którą będzie można wybrać zamiast remontowanego fragmentu. Jak jednak przekazali Słowacy, na odcinku Skalité - Svrčinovec drogą nr 12 zabroniony będzie tranzyt pojazdów ciężarowych, a to oznacza, że trzeba będzie wybrać mniej dogodne objazdy.

Na przykład kierowca udający się z Bielska-Białej do Bratysławy, jadąc drogą ekspresową S1 i słowacką autostradą D3, dotrze do celu w 3 godziny i 10 minut. Jeśli wybierze drogę S52 w kierunku Cieszyna, będzie jechał 3 godziny i 30 minut. Na czas remontu słowackiej autostrady D3 takie rozwiązanie może się okazać korzystne.





Dacia Striker ma wszystko, by być bestsellerem. W tym LPG i 600 l bagażnika INTERIA.PL