Tunel pod Zakopianką otwarty. Nowy węzeł w Krzyszkowicach

Na drodze krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopiance, uruchomiono pierwszy tunel poprowadzony pod główną trasą. Inwestycja powstała w miejscowości Krzyszkowice i obejmuje również nowy węzeł drogowy oraz ponad 400 m dróg lokalnych.

To pierwszy tunel pod Zakopianką. Konstrukcja przeznaczona jest dla ruchu lokalnego i prowadzi pod główną jezdnią trasy krajowej. Całkowity koszt realizacji przekroczył 90 mln zł.

Oddany do użytku odcinek ma długość 442 m. Sam tunel ma 42,3 m długości, 17,7 m szerokości oraz ok. 10 m wysokości. Na dojazdach powstały mury oporowe o łącznej długości ponad 400 m.

GDDKiA

Zakopianka - tunel poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu

Najważniejszą zmianą dla kierowców jest likwidacja niebezpiecznych lewoskrętów oraz przejść dla pieszych na poziomie jezdni. To właśnie one były jedną z głównych przyczyn wypadków na tym odcinku.

Według danych z ostatniej dekady doszło tu do 28 wypadków, w których rannych zostały 33 osoby, a jedna zginęła. Nowy układ drogowy umożliwia bezkolizyjne przejazdy między obiema stronami miejscowości. Kierowcy nie będą już musieli zatrzymywać się, aby skręcić w lewo lub przejechać na drugą stronę trasy.

Ruch został rozdzielony, co ma przełożyć się na większą płynność i krótszy czas przejazdu. Dodatkowo powstały chodniki dla pieszych oraz ekrany akustyczne ograniczające hałas.

Ruch na Zakopiance. Tysiące kierowców dziennie

Znaczenie tej inwestycji wynika z dużego natężenia ruchu. Z danych Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że na odcinku Głogoczów - Jawornik każdego dnia przejeżdża ponad 39 tys. pojazdów. To jeden z najbardziej obciążonych fragmentów trasy prowadzącej z Krakowa w kierunku Zakopanego.

GDDKiA

Modernizacja Zakopianki trwa. Kolejne inwestycje w planach

Oddanie tunelu w Krzyszkowicach to element większego programu modernizacji Zakopianki. Docelowo powstanie osiem bezkolizyjnych węzłów drogowych.

Część z nich już funkcjonuje, m.in. w Myślenicach, Mogilanach i Głogoczowie. W ostatnich latach oddano także węzeł w Gaju. Obecnie trwa budowa kolejnych inwestycji, w tym w Myślenicach i Libertowie.

W Krzyszkowicach planowane są również dalsze prace. Wzdłuż Zakopianki powstanie ok. 600 m nowych dróg lokalnych, a istniejące odcinki zostaną rozbudowane. Inwestycja obejmie także budowę trzech mostów.

