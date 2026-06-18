Pierwszy krok ku rozbudowie autostrady A4 do trzech pasów. Gdzie powstaną?

W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje 14 ofert dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę autostrady A4 między Brzęczkowicami a Byczyną.

Plany obejmują rozbudowę autostrady A4 o trzeci pas ruchu oraz modernizację infrastruktury, w tym węzłów i MOP-ów, na odcinku Mysłowice–Jaworzno oraz dalsze poszerzenie trasy w województwach śląskim i małopolskim.

Głównym powodem rozbudowy autostrady A4 jest wzrastające natężenie ruchu, które na niektórych odcinkach przekracza 100 tys. pojazdów na dobę.

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Przetarg został ogłoszony w marcu tego roku, niedługo po tym, jak GDDKiA oficjalnie zapowiedziała rozbudowę autostrady A4. Teraz drogowcy przystępują do analizy złożonych ofert. Najtańszą propozycję przedstawiła warszawska firma Databout, która wyceniła przygotowanie dokumentacji na 13,2 mln zł. Najwyższą ofertę złożył Europrojekt Gdańsk - jej wartość wynosi 32,8 mln zł.

Rozbudowa A4 między Mysłowicami a Jaworznem

Planowana inwestycja obejmie 15,6-kilometrowy fragment autostrady A4 pomiędzy węzłami Brzęczkowice i Byczyna. Odcinek ten to część koncesyjnej, zarządzanego przez Stalexport autostrady A4 Katowice-Kraków. Umowa koncesyjna wygasa 15 marca 2027 roku, wówczas droga wróci pod kontrolę państwa i stanie się bezpłatna.

Węzeł Brzęczkowice jest jednym z kluczowych punktów komunikacyjnych regionu. Łączy autostradę A4 z trasą S1 prowadzącą od Pyrzowic w kierunku Zwardonia. Z kolei węzeł Byczyna zapewnia połączenie z drogą krajową nr 79 między Jaworznem a Chrzanowem. Na tym samym odcinku znajduje się również węzeł Jeleń, który obsługuje ruch w kierunku Drogi Współpracy Regionalnej prowadzącej do Oświęcimia.

Trzeci pas na A4 i przebudowa infrastruktury

GDDKiA zakłada dobudowę trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach, rozszerzenie przekroju autostrady wymusi również modernizację infrastruktury towarzyszącej. W oficjalnym komunikacie Dyrekcji możemy przeczytać m.in.:

"W zależności od wyników prac projektowych zmodernizujemy lub rozbudujemy węzły Jeleń i Byczyna, tak aby dostosować ich geometrię do nowego przekroju drogi. W ramach zadania przebudujemy również istniejące MOP-y Zastawie i Kępnica w Jaworznie, rozszerzając ich funkcjonalność i dostosowując układ do poszerzonej autostrady".

Kiedy kierowcy pojadą szerszą A4?

Według obecnych założeń budowa trzeciego pasa między Brzęczkowicami i Byczyną ma rozpocząć się pod koniec tej dekady. Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2030-2032.

Termin zależy jednak od kilku czynników. Kluczowe będą postępy prac projektowych, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych, wyniki analiz ruchowych oraz zapewnienie finansowania. Kierowcy na poszerzenie autostrady A4 będą więc musieli jeszcze poczekać.

Rozbudowa A4 obejmie prawie 120 km

GDDKiA nie zamierza poszerzać wyłącznie odcinka między Mysłowicami a Jaworznem. W lutym informowano o zmianach w programach inwestycyjnych dotyczących całej autostrady A4 w województwach śląskim i małopolskim.

Na Śląsku przygotowania obejmują obecnie odcinek od granicy województwa opolskiego do węzła Brzęczkowice. Po zmianach zakres prac zwiększono do 69,3 km trasy. Jednocześnie zrezygnowano z formuły "projektuj i buduj" na rzecz tradycyjnego modelu realizacji, co ma zapewnić pełniejsze przygotowanie dokumentacji i lepsze dopasowanie inwestycji do układu drogowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dla fragmentu między Gliwicami Sośnicą a Brzęczkowicami planowane są dodatkowe analizy ruchu. Ich celem będzie optymalizacja połączeń autostrady z miejskimi drogami oraz ograniczenie zakresu przebudowy tam, gdzie nie będzie ona konieczna. Przetarg na takie opracowanie ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale 2026 r.

A4 w Małopolsce także przejdzie dużą przebudowę

Jeszcze większe zmiany czekają kierowców korzystających z odcinka od węzła Byczyna do Balic. Na trasie o długości 34,5 km planowana jest budowa trzeciego, a miejscami nawet czwartego pasa ruchu w obu kierunkach.

Projekt obejmuje również przebudowę lub budowę 42 obiektów inżynierskich, w tym siedmiu mostów i 35 wiaduktów. Modernizację przejdą także trzy węzły drogowe: Balin, Chrzanów i Rudno. Dodatkowo przebudowane zostaną MOP-y Aleksandrowice, Morawica, Rudno i Grojec. Także tutaj przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2030-2032.

Ruch na A4 stale rośnie

Powodem rozbudowy jest rosnące natężenie ruchu na najdłuższej autostradzie w Polsce. Licząca 669 km A4 należy do najbardziej obciążonych tras w kraju. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 przez katowicki odcinek autostrady przejeżdża średnio ponad 105 tys. pojazdów na dobę. Między Katowicami a Balicami natężenie ruchu wynosi od 40 do 75 tys. pojazdów dziennie.

Nowe dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 mają zostać opublikowane w drugiej połowie tego roku. To właśnie one będą podstawą kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy autostrady A4.

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