W skrócie Na obwodnicy Trójmiasta oraz na drodze S7 rusza montaż odcinkowego pomiaru prędkości na trzech wybranych odcinkach o łącznej długości prawie 18 km.

W związku z pracami od 9 do 13 marca 2026 roku kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami oraz zmianami w organizacji ruchu.

Urządzenia zostaną wprowadzone do systemu do 13 marca, a uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości planowane jest na połowę maja 2026 roku.

Odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta - gdzie powstanie?

Montaż infrastruktury rozpoczął się w poniedziałek 9 marca 2026 roku. System zostanie zainstalowany na dwóch fragmentach Obwodnicy Trójmiasta w ciągu drogi ekspresowej S6 oraz na jednym odcinku drogi ekspresowej S7 w kierunku Elbląga.

Nowe odcinki odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się w trzech lokalizacjach:

Gdańsk Owczarnia - Gdańsk Matarnia (ok. 4,5 km)

Gdańsk Karczemki - Gdańsk Szadółki (ok. 3,5 km)

Dworek - Nowy Dwór Gdański na drodze S7 (ok. 10 km)

Łączna długość odcinków objętych pomiarem wyniesie prawie 18 kilometrów. System będzie mierzył średnią prędkość pojazdów pomiędzy bramownicami wyposażonymi w kamery i urządzenia rejestrujące czas przejazdu.

Montaż urządzeń i utrudnienia na S6 oraz S7

Pierwszy etap prac obejmuje wykonanie fundamentów pod bramownice oraz instalację elementów systemu pomiarowego. W związku z robotami kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu.

Na Obwodnicy Trójmiasta prace będą prowadzone od 9 do 13 marca w godzinach od 9.00 do 13.00. W tym czasie pojawią się zwężenia do jednego pasa ruchu oraz zajęcia pasów awaryjnych i pasów wyłączenia w rejonie węzłów Gdańsk Karczemki, Gdańsk Lotnisko oraz Gdańsk Owczarnia.

Na drodze ekspresowej S7 utrudnienia potrwają dłużej. Od 9 do 13 marca w godzinach od 7.00 do 20.00 ruch w rejonie węzłów Dworek i Nowy Dwór Gdański będzie odbywał się jednym pasem w obu kierunkach.

Drogowcy informują, że prace mają charakter punktowy, jednak w godzinach większego natężenia ruchu mogą powodować spowolnienia.

Kiedy odcinkowy pomiar prędkości zacznie działać?

Zakończenie montażu infrastruktury planowane jest na połowę marca 2026 roku. Urządzenia mają zostać wprowadzone do systemu do 13 marca.

Odcinkowy pomiar prędkości nie zacznie jednak działać od razu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje uruchomienie systemu w połowie maja 2026 roku. Wszystkie nowe instalacje mają być w pełni gotowe najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku.

System działa poprzez rejestrowanie czasu przejazdu pojazdu między dwiema kamerami. Na tej podstawie obliczana jest średnia prędkość na całym kontrolowanym odcinku.

