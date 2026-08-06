Spis treści: Od 6 sierpnia remont autostrady A1 Remont na A1. Utrudnienia dla kierowców Kiedy remont kolejnego odcinka A1? Dlaczego autostrada A1 jest nierówna?

Od 6 sierpnia remont autostrady A1

Rozpoczynający się 6 sierpnia remont prowadzony będzie na liczącej ponad 3 km jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic - fragment zaczyna się ok. 150 m za wiaduktem nad ul. Kościuszki w Siemoni i kończy na wysokości MOP Dobieszowice Zachód.

Drogowcy nie tylko zajmą się zdeformowaną nawierzchnią, ale także przeprowadzą inne prace - wyremontują system odwodnienia, przepust oraz obiekty inżynierskie, a także ekrany akustyczne. Umowa na realizację prac wynosi 36,3 mln zł. Planowo prace mają zostać wykonane do końca sierpnia 2027 roku.

Remont na A1. Utrudnienia dla kierowców

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że z uwagi na remont drogowcy zamkną jezdnię autostrady prowadzącą w kierunku Gliwic i przeniosą ruch na nitkę w stronę Pyrzowic - na fragmencie objętym pracami ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dodatkowo kierowcy będą musieli stosować się do ograniczenia prędkości wynoszącego 60 km/h.

Miejsce remontu, który potrwa do końca sierpnia 2027 r. GDDKiA/ GDDKiA materiały prasowe

Prace ruszyły na odcinku zlokalizowanym na północ od Katowic. Oznacza to trudności dla wielu turystów planujących wakacyjny wypoczynek nad polskim morzem. Remontowany fragment A1 można ominąć, wybierając dojazd drogą S1 z Sosnowca, ale ta trasa w czasie trwania remontu będzie zapewne obciążona bardziej niż zwykle.

Kiedy remont kolejnego odcinka A1?

Drogowcy nie poprzestają jednak na tym fragmencie i przygotowują się do remontu kolejnego odcinka - obecnie prowadzony jest przetarg na 1,7-kilometrowy fragment w rejonie węzła Pyrzowice. Tutaj jednak wyłoniony wykonawca musiałby zająć się remontem na obu jezdniach autostrady i na samym węźle, wraz z jezdniami rozprowadzającymi.

Remont dwóch wymienionych odcinków jest fragmentem większej inwestycji - remontu 16-kilometrowego odcinka A1 między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi. Inwestycja podzielona została na 13 niezależnych zadań. Zaznaczono, że czas i kolejność realizacji prac zależy między innymi od stopnia uszkodzenia poszczególnych fragmentów trasy, ale także sposobu organizacji ruchu.

Dlaczego autostrada A1 jest nierówna?

Problemy z autostradą A1 zaczęły się wkrótce po oddaniu fragmentu Pyrzowice - Piekary Śląskie w 2012 roku. Niedługo po jej udostępnieniu trasa zaczęła "falować". Ekspertyza, wykonana m.in. przez naukowców Politechniki Śląskiej i kosztująca niemal 10 mln zł, wykazała, że przyczyną podnoszenia się poszczególnych fragmentów drogi było pęcznienie jednego z materiałów użytych w czasie budowy. Charakterystyczne nierówności kierowcy okrzyknęli mianem "fal Dunaju".

W czasie obowiązywania okresu gwarancji wykonawca usuwał pojawiające się nierówności, ale gwarancja dobiegła już końca i naprawa obecnych uszkodzeń musi zostać sfinansowana ze środków GDDKiA. Przez ostatnie lata prowadzono jedynie doraźne prace, które miały ograniczyć największe nierówności, ale nie rozwiązywały one problemu.

Obecne prace mają przywrócić pełną nośność i równość jezdni. Dodatkowo mają one zapewnić wytrzymałość drogi na co najmniej 30 lat. Możliwe będzie również zniesienie obowiązujących obecnie ograniczeń prędkości do 110 km/h, a miejscami do 80 km/h. W 2025 r. minister infrastruktury Dariusz Klimczak szacował, że remont "fal Dunaju" będzie kosztował 700 mln zł.