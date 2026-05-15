Spis treści: Jakie utrudnienia na drodze do Morskiego Oka? Czy będzie można dojść do schronisk w Morskim Oku? W czerwcu kolejne utrudnienia na drodze do Morskiego Oka? Czy parkingi przy Łysej Polanie będą otwarte?

Starostwo Powiatowe w Zakopanem ogłosiło, że na 18 maja planowany jest początek remontu drogi nr 1649 na trzykilometrowym odcinku między Łysą Polaną i Wodogrzmotami Mickiewicza (do miejsca, w którym czarny szlak odchodzi na Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień - precyzuje Tatrzański Park Narodowy).

Jakie utrudnienia na drodze do Morskiego Oka?

Zgodnie z harmonogramem prac w dniach 18-19 maja będzie prowadzone frezowanie nawierzchni, a 20-22 maja ścinanie poboczy. W obu przypadkach działania będą odbywać się wahadłowo. Przez cały tydzień nie będą kursować elektryczne busy ani też przewozy konne. Do Morskiego Oka będzie można jednak dotrzeć pieszo, szlakiem z Palenicy Białczańskiej.

Dalszy plan zakłada, ze w dniach 25-26 maja drogowcy zajmą się warstwą wyrównawczą, a 27-29 maja warstwą ścieralną. W tym okresie, czyli od 25 do 29 maja, trasa będzie całkowicie zamknięta - zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Zaznaczono, że w przypadku, gdy pogoda będzie niesprzyjająca, terminy prac mogą się przesunąć.

Czy będzie można dojść do schronisk w Morskim Oku?

Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że w tym czasie dojście do schronisk w Morskim Oku i Roztoce oraz do zielonego szlaku do Doliny Pięciu Stawów możliwe będzie z Zazadniej lub Wierchu Poroniec przez Rusinową Polanę, a później czarnym szlakiem do połączenia ze szlakiem czerwonym z Równi Waksmundzkiej i dalej w stronę Wodogrzmotów Mickiewicza oraz Morskiego Oka lub Doliny Pięciu Stawów. Trasa wydłuża jednak podróż o 1,5-2 godziny.

W czerwcu kolejne utrudnienia na drodze do Morskiego Oka?

Na tym jednak utrudnienia się nie skończą, bowiem między 8 i 10 czerwca mają odbyć się prace obejmujące uzupełnienie pobocza drogi. Będą one prowadzone wahadłowo i w tym czasie trasą nie przejadą elektryczne busy i konne powozy. Piesi będą mogli dojść do Morskiego Oka drogą z Palenicy Białczańskiej.

Czy parkingi przy Łysej Polanie będą otwarte?

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że oficjalne parkingi w okolicach Łysej Polany pozostaną otwarte także w czasie prowadzenia remontu drogi. W okresie od 25 do 29 maja nie będzie można parkować natomiast na Palenicy Białczańskiej. Przez cały czas trwania prac z użytkowania zostanie wyłączony pas drogowy między Palenicą Białczańską i Łysą Polaną.

Polski samochód elektryczny w 2029 roku? "Podobne zapowiedzi już słyszeliśmy" Polsat News