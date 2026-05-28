W skrócie Wojewoda małopolski wydał pozwolenie na budowę nowego węzła w Jaworniku na drodze krajowej nr 7, a ogłoszono już przetarg na wykonawcę inwestycji.

W ramach projektu powstanie dwustronny wiadukt nad Zakopianką, dwie ronda oraz około 3,5 kilometra nowych i rozbudowanych dróg wraz z chodnikami.

Planowany termin oddania węzła do użytku to koniec 2028 lub wiosna 2029 roku, w zależności od przebiegu procedur przetargowych.

Nowy węzeł na Zakopiance

Droga krajowa nr 7, a dokładniej węzeł w Jaworniku, otrzymał pozwolenie na budowę wydane przez wojewodę małopolskiego. Krzysztof Jan Klęczar, pełniący tę funkcję, podkreślił, że stworzony zostanie bardzo ważny węzeł, który stanowi kolejny etap likwidowania niebezpiecznych punktów na trasie Zakopianki. "To inwestycja, o którą walczono od lat" - zaznaczył wojewoda. "To dla mnie i mieszkańców Jawornika naprawdę historyczna chwila" - mówił z kolei starosta myślenicki, Józef Tomal.

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie zamierza marnować czasu. Niemal od razu po wydaniu przez wojewody pozwolenia, ogłoszono przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Faza przygotowania nowego węzła, mającego połączyć bezkolizyjnie DK7 z drogą wojewódzką nr 955, wcale nie była łatwym zadaniem. To dlatego, że nowy element infrastruktury drogowej będzie tworzony na terenie w znacznej mierze zagospodarowanym. Oprócz samej Zakopianki i drogi wojewódzkiej projektanci musieli uwzględnić jeszcze istnienie domów, strefy przemysłowej, sklepów, kładki dla pieszych i stacji paliw. W związku z tym węzeł musiał zostać zaprojektowany w taki sposób, by pozwolić na dojazd do wszystkich tych miejsc. Co więcej, z racji, że węzeł zostanie stworzony w okolicach potoku Dalin, musi spełniać również wymogi wodnoprawne.

Jak będzie wyglądał węzeł w Jaworniku?

Jednym z najistotniejszych elementów przyszłej konstrukcji będzie liczący 71 m wiadukt, który zbudowany zostanie nad Zakopianką, nieco na północ od istniejącej kładki dla pieszych. Połączy on drogę wojewódzką nr 955 biegnącą na zachód ze strefą aktywności gospodarczej "Jawornik/Polanka" po wschodniej stronie DK7.

Z obu stron wiaduktu istnieć będą pięciowlotowe ronda. To, które ma znajdować się od strony Polanki, będzie miało 61 m średnicy i zostało zaprojektowane w taki sposób, by w przyszłości umożliwić włączenie do niego planowanej północnej obwodnicy Myślenic.

Drugie rondo będzie miało 55 m średnicy i poza możliwością zjazdu na Zakopiankę i drogę wojewódzką pozwoli również na połączenie z drogami lokalnymi biegnącymi wzdłuż DK7, a których rozbudowę drogowcy już przygotowują.

W sumie w ramach inwestycji stworzonych zostanie również ok. 3,5 km nowych i rozbudowanych dróg (w tym liczący niemal 1 kilometr fragment DW955 i 1 km wjazdów i zjazdów). Na samej jezdni jednak się nie skończy, bowiem drogowcy wybudują także 1,8 km nowych chodników.

Kiedy węzeł w Jaworniku będzie gotowy?

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w ogłoszonym właśnie przetargu, będzie miał 19 miesięcy na wywiązanie się z postawionego przed nim zadania, oczywiście uwzględniając przerwy zimowe, które nie są wliczane do czasu realizacji. Oczywiście wpływ na termin ukończenia mają jeszcze takie kwestie jak same procedury przetargowe i data podpisania umowy z wykonawcą, ale planuje się, że kierowcy będą mogli skorzystać z nowego węzła pod koniec 2028 lub wiosną 2029 r.

Na drodze krajowej nr 7 prowadzone są także inne inwestycje mające na celu poprawienie przepustowości i bezpieczeństwa. Kluczowym aspektem są tutaj bezkolizyjne węzły. Do użytku oddano już te znajdujące się w Gaju i w Krzyszkowicach.

