W skrócie Podpisano umowę na budowę 12-kilometrowego odcinka S6 między węzłami Szczecin Zachód a Police za 694,8 mln zł, a wykonawcą jest firma NDI.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina obejmuje trzy odcinki: dla dwóch podpisano umowy, trzeci odcinek jest na końcowym etapie przetargu i będzie obejmować tunel pod Odrą.

Po zakończeniu wszystkich trzech odcinków S6 powstanie pełny ring wokół Szczecina, a długość trasy między Policami a węzłem Goleniów Północ skróci się z około 58 km do około 23 km.

S6 Szczecin - nowy odcinek za 694 mln zł

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 między węzłami Szczecin Zachód (Dołuje) a Police.

Wartość kontraktu wynosi 694,8 mln zł, a wykonawcą została firma NDI. Nowy fragment będzie miał 11,9 km długości. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2029 roku.

To jeden z trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS), czyli inwestycji mającej stworzyć pełny ring drogowy wokół miasta.

Zachodnia Obwodnica Szczecina - etap realizacji inwestycji

Budowa ZOS została podzielona na trzy odcinki. Dla dwóch z nich podpisano już umowy, a trzeci jest na etapie końcowych procedur przetargowych.

Pierwszy odcinek, Kołbaskowo - Szczecin Zachód, ma długość 13,9 km. Trwają tam już prace przygotowawcze, w tym opracowanie projektów wykonawczych oraz roboty ziemne.

Podpisanie umowy na ostatni fragment, Police - Goleniów, planowane jest jeszcze przed wakacjami. Ten odcinek obejmie budowę tunelu pod Odrą, który będzie kluczowym elementem całej trasy.

Budowa S6 Szczecin - harmonogram i zakres prac

Odcinek Szczecin Zachód - Police posiada już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co umożliwia szybkie rozpoczęcie prac.

Na przygotowanie dokumentacji projektowej przewidziano 10 miesięcy, natomiast na roboty budowlane 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych. Pierwsze prace mogą ruszyć w najbliższych miesiącach, a zasadniczy etap robót planowany jest na czwarty kwartał tego roku.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe oraz 14 obiektów mostowych. Zaplanowano także cztery górne i pięć dolnych przejść dla zwierząt.

Na trasie powstanie również Miejsce Obsługi Podróżnych Sławoszewo, czyli obiekt podstawowy z parkingami i toaletami, bez stacji paliw.

Ring wokół Szczecina - krótsze trasy i mniejszy ruch w mieście

Po zakończeniu wszystkich trzech odcinków S6 stworzy pełny ring wokół Szczecina. Nowa trasa odciąży obecne drogi A6, S3 i S6 przebiegające przez południową i wschodnią część aglomeracji.

Największe zmiany odczują kierowcy podróżujący między Policami a węzłem Goleniów Północ. Obecnie trasa wynosi około 58 km. Po zakończeniu inwestycji skróci się do około 23 km. Oznacza to nie tylko krótszy dystans, ale także bardziej płynny przejazd, szczególnie w okresach zwiększonego natężenia ruchu.

