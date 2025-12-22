W skrócie Nowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Sianowem a Słupskiem o długości 46 km został otwarty, kosztując ponad 1,7 mld zł, z czego 1 mld zł pochodziło z funduszy unijnych.

Droga znacząco poprawia płynność ruchu między Pomorzem a Zachodniopomorskiem, eliminuje wąskie gardła, a także zwiększa bezpieczeństwo dzięki nowoczesnym systemom i realizacji strategii Wizja zero.

Budowę podzielono na dwa etapy, które wykonały konsorcjum Kobylarnia i Mirbud oraz firma Stecol Corporation, a nowy odcinek wpisuje się w rekordowy dla inwestycji drogowych harmonogram na 2025 r.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowy odcinek S6 otwarty. Ile kosztował?

Odcinek drogi ekspresowej S6 Sianów-Słupsk został oddany do ruchu w poniedziałek po godz. 12. Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mld zł. Około 1 mld zł pochodziło z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a pozostała kwota została pokryta z budżetu krajowego.

Nowa trasa ma pełny standard drogi ekspresowej: dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasy awaryjne. W ramach inwestycji powstało osiem węzłów drogowych, które zapewniają połączenia z lokalną siecią dróg, a także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii. Ruch został przełożony ze starej drogi krajowej nr 6 na nową ekspresówkę.

Rozwiń

S6 Sianów-Słupsk. Co zmienia dla kierowców?

Nowy fragment S6 znacząco poprawia płynność ruchu pomiędzy Pomorzem a Zachodniopomorskiem. Dotychczasowa DK6 była wąskim gardłem, szczególnie w sezonie turystycznym oraz w ruchu ciężarowym. Ekspresówka eliminuje przejazd przez miejscowości i skrzyżowania kolizyjne, przejmując zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy.

Według resortu infrastruktury inwestycja ma również wymiar bezpieczeństwa. Droga została wyposażona w nowoczesne systemy zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo, w tym bariery energochłonne i monitoring. To część szerszej strategii Wizja zero, której celem jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach do zera do 2050 r.

Drogi ekspresowe w Polsce. 2025 rekordowy dla inwestycji

Otwarcie odcinka S6 Sianów-Słupsk wpisuje się w intensywny harmonogram drogowy na 2025 r. W całym kraju oddano już do użytku około 400 km nowych dróg ekspresowych, autostrad oraz tras klasy GP. W samym grudniu kierowcy zyskają 216 km nowych odcinków, w tym właśnie fragment S6.

W województwie zachodniopomorskim w realizacji pozostaje 230 km dróg, a kolejne 100 km jest na etapie przygotowań. W planach znajduje się m.in. zachodnia obwodnica Szczecina z tunelem pod Odrą o długości 5 km. W Pomorskiem trwa natomiast budowa kolejnych fragmentów Trasy Kaszubskiej.

Kto budował nowy odcinek S6?

Odcinek Sianów-Sławno o długości 23,1 km zrealizowało konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Umowę na zaprojektowanie i budowę podpisano 30 września 2022 r. Za fragment Sławno-Słupsk o długości 22,9 km odpowiadała firma Stecol Corporation, która podpisała kontrakt 17 listopada 2022 r. Ostatnie decyzje administracyjne umożliwiające otwarcie trasy wydano w piątek, tuż przed oddaniem drogi do ruchu.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL