W skrócie Nowy odcinek S6 o długości około 22 km połączy Bożepole Wielkie z Leśnicami i zostanie udostępniony przed majówką.

W województwie pomorskim realizowane są cztery odcinki S6 o łącznej długości około 60 km, a cały projekt ma być ukończony w drugim kwartale tego roku.

Miejsce Obsługi Podróżnych Darżewo zostanie oddane w trzecim kwartale roku i początkowo będzie dostępne bez stacji paliw.

S6 przed majówką - co zmieni nowy odcinek 22 km?

Nowy fragment S6 o długości około 22 km połączy Bożepole Wielkie z Leśnicami. To odcinek, który pozwoli ominąć ruch lokalny i ograniczyć przejazd przez mniejsze miejscowości.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trasa zostanie udostępniona jeszcze przed długim weekendem majowym. Dokładna data nie została jeszcze podana.

Odcinek jest częścią większej inwestycji obejmującej m.in. obwodnicę Lęborka. Całość ma usprawnić ruch między Trójmiastem a zachodnią częścią wybrzeża.

Droga S6 - kiedy cała trasa będzie gotowa?

Nowy fragment to tylko część większego projektu. W województwie pomorskim realizowane są cztery odcinki o łącznej długości około 60 km.

Zaawansowanie prac przekracza 95 proc. Zgodnie z planem cała trasa w regionie ma zostać oddana w drugim kwartale tego roku, czyli jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

Droga ekspresowa S6 jest jedną z najważniejszych tras w północnej Polsce. Łączy Szczecin z Trójmiastem i stanowi główny korytarz komunikacyjny wzdłuż wybrzeża.

Obwodnica Słupska na S6 - kierowcy już bez ograniczeń

Na części trasy kierowcy już odczuwają zmiany. Obwodnica Słupska jest dostępna w pełnym przekroju dwóch jezdni. Zniknęły wcześniejsze ograniczenia prędkości do 70 km/h. Obecnie między węzłami obowiązuje maksymalnie 120 km/h.

Ograniczenia do 90 i 100 km/h w rejonie węzłów mają zostać ocenione podczas audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który zaplanowano na czerwiec.

MOP S6 Darżewo - infrastruktura nie nadąża za drogą

Nie wszystkie elementy inwestycji będą gotowe w tym samym czasie. Miejsce Obsługi Podróżnych Darżewo zostanie oddane dopiero w trzecim kwartale roku.

W pierwszym etapie będzie to obiekt kategorii I, czyli bez stacji paliw - dostępne będą jedynie parkingi i toalety. Powodem opóźnienia są problemy z przyłączeniem do sieci energetycznej. Budowa stacji paliw, czyli przejście do kategorii II, zostanie zrealizowana przez prywatnego operatora i może potrwać około dwóch lat.

