W skrócie Odcinek S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski otrzymał decyzję ZRID, co umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

Nowy fragment trasy S19 będzie miał długość 22,3 km i obejmie dwa węzły drogowe oraz 22 obiekty inżynierskie.

Planowane oddanie nowego odcinka do ruchu to połowa 2028 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

S19 - decyzja ZRID otwiera drogę do budowy

Wojewoda Lubelski wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski. Decyzja ZRID to kluczowy etap - pozwala wejść wykonawcy w teren i rozpocząć prace budowlane.

Dokument określa przebieg trasy oraz granice inwestycji. Jednocześnie uruchamia procedurę wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ich wysokość zostanie ustalona przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.

Pierwsze roboty obejmą przygotowanie terenu. W praktyce oznacza to sprawdzenie obszaru przez saperów, wycinkę drzew, rozbiórki oraz budowę zaplecza technicznego. W kolejnych etapach ruszą prace ziemne i konstrukcyjne.

S19 Via Carpatia - parametry nowego odcinka

Nowy fragment S19 będzie miał długość 22,3 km. Trasa rozpocznie się przy obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego i połączy z odcinkiem w kierunku Kocka.

Na odcinku początkowym, o długości około 3 km, droga zostanie poprowadzona po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 19. Dalej trasa ominie Kąkolewnicę nowym przebiegiem po zachodniej stronie miejscowości.

Zakres inwestycji obejmuje dwa węzły drogowe: Kąkolewnica i Radzyń Podlaski Północ, 22 obiekty inżynierskie, w tym mosty i wiadukty, obiekt nad linią kolejową, przejścia dla zwierząt różnych wielkości oraz 7 km chodników i 4 km ścieżek rowerowych.

Dodatkowo powstaną ekrany akustyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi dojazdowe i systemy bezpieczeństwa ruchu.

Via Carpatia - 100 km trasy S19 w budowie

Decyzja dla odcinka Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski oznacza, że wszystkie sześć fragmentów S19 na północ od Lublina jest już w budowie. Łącznie to około 100 km nowej trasy.

Via Carpatia to międzynarodowy korytarz transportowy biegnący z północy na południe Europy. W Polsce jego kluczowym elementem jest właśnie droga ekspresowa S19. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu na wschodzie kraju i odciążyć istniejącą sieć dróg krajowych. Koszt realizacji opisywanego odcinka przekracza 570,7 mln zł.

S19 - kiedy zakończenie inwestycji?

Zgodnie z harmonogramem oddanie nowego odcinka do ruchu planowane jest na połowę 2028 roku. W tym samym czasie kierowcy powinni skorzystać z całego północnego fragmentu S19 w województwie lubelskim.

Prace postępują także na innych odcinkach trasy. W maju 2026 roku planowane jest otwarcie obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Zaawansowana jest również budowa odcinka Lubartów - Lublin Rudnik.

