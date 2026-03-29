W skrócie Wybrano wykonawcę do zaprojektowania i budowy ponad 16-kilometrowego odcinka autostrady A2 Biała Podlaska–Kijowiec za ponad 571 mln zł, a realizacja potrwa 32 miesiące od podpisania umowy.

Budowa obejmie dwie jezdnie z rezerwą pod trzeci pas, infrastrukturalne obiekty, nowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo.

Na innych odcinkach A2 między Siedlcami a Białą Podlaską prace są na finiszu, a przetarg na fragment Kijowiec–Dobryń czeka na rozpatrzenie odwołań.

Wybrano wykonawcę odcinka autostrady A2 Biała Podlaska-Kijowiec

Decyzja zapadła po analizie ofert złożonych w przetargu. Najkorzystniejszą propozycję, opiewającą na ponad 571 mln zł, przedstawiło konsorcjum firm Mirbud, pełniące rolę lidera, oraz Budpol. Informację potwierdziła rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy, konieczna będzie jeszcze standardowa kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To formalność, ale bez niej inwestycja nie może ruszyć dalej.

Co powstanie w ramach inwestycji A2 w województwie lubelskim?

Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko samą budowę drogi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektów technicznych i wykonawczych, zdobycie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, a następnie realizację robót budowlanych.

Nowy odcinek autostrady A2 zostanie poprowadzony między węzłem Biała Podlaska a okolicami miejscowości Kijowiec. Trasa będzie miała dwie jezdnie, każdą z dwoma pasami ruchu. Co istotne, przewidziano także rezerwę pod ewentualną rozbudowę o trzeci pas w przyszłości.

W planach znalazły się również obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, systemy odwodnienia i oświetlenia oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo. Uwzględniono także potrzeby pieszych i rowerzystów - powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem autostrady A2?

Czas realizacji inwestycji określono na 32 miesiące od momentu podpisania umowy. Do tego nie wlicza się przerw zimowych, które mogą spowalniać prace budowlane. Zgodnie z obecnymi założeniami, zakończenie robót planowane jest na 2029 rok.

To kolejny etap rozbudowy autostrady A2 na wschodzie Polski, która ma kluczowe znaczenie dla komunikacji w regionie i połączeń międzynarodowych.

Postęp prac na A2 między Siedlcami a Białą Podlaską

Budowa odcinka między Siedlcami a Białą Podlaską została podzielona na cztery fragmenty. Jeden z nich, liczący około 10 kilometrów od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód, został już oddany do użytku w grudniu.

Na pozostałych odcinkach prace są już na finiszu, choć nie obyło się bez opóźnień. Problemem okazało się przemrożenie gruntu, które uniemożliwiło prowadzenie części robót w zimie. Wznowienie prac było możliwe dopiero w drugiej połowie lutego 2026 roku.

GDDKiA deklaruje jednak, że robi wszystko, by odcinek od Łukowiska do Białej Podlaskiej został udostępniony kierowcom jeszcze przed końcem kwietnia. To ważny fragment, który domknie kolejny etap budowy trasy.

Kolejny przetarg na A2 Kijowiec-Dobryń i odwołania

Równolegle toczy się postępowanie przetargowe dotyczące kolejnego fragmentu autostrady A2, tym razem między Kijowcem a Dobryniem. Ten odcinek ma mieć około 9 kilometrów długości.

Choć w drugiej połowie lutego wybrano najkorzystniejszą ofertę, proces nie został jeszcze zakończony. Od decyzji wpłynęły odwołania, które muszą zostać rozpatrzone, zanim inwestycja przejdzie do kolejnej fazy.

