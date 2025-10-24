Niebezpieczne odkrycia na budowie S19. Wykrywacze metali pracowały non-stop

Podczas prac przygotowawczych na budowie drogi ekspresowej S19 między Duklą a Barwinkiem saperzy odkryli niemal 20 tys. sztuk amunicji z czasów II wojny światowej. Wśród znalezisk są bomby lotnicze, granaty i pociski artyleryjskie.

S19 Dukla-Barwinek. Saperzy odkryli 20 tys. sztuk amunicji.
S19 Dukla-Barwinek. Saperzy odkryli 20 tys. sztuk amunicji.Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsGDDKiA

S19 Dukla-Barwinek. Saperzy odkryli tysiące niewybuchów

Jak poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, prace saperskie, będące standardowym elementem przygotowań do robót ziemnych, przyniosły wyjątkowe rezultaty.

W trakcie prowadzonych prac znaleziono prawie 20 tys. sztuk amunicji różnego typu. Wśród nich było 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich, 88 granatów moździerzowych, a także granaty ręczne RG42 i F1, miny, zapalniki, pocisk rakietowy oraz amunicja karabinowa.

Najbardziej niebezpieczne znaleziska, takie jak bomby lotnicze i miny, zostały przetransportowane na poligon i zdetonowane przez saperów. Mniejsze elementy amunicji zneutralizowano na miejscu. Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, prace saperskie nadal trwają, więc liczba odkrytych niewybuchów może jeszcze wzrosnąć.

Tak duża liczba materiałów wybuchowych nie jest zaskoczeniem. Odcinek S19 w rejonie Dukli przebiega przez teren, na którym w 1944 roku toczyły się zacięte walki między Armią Czerwoną a III Rzeszą. Bitwa o Przełęcz Dukielską, będąca częścią operacji karpacko-dukielskiej, uznawana jest za jedną z najkrwawszych bitew górskich II wojny światowej.

Budowa drogi ekspresowej S19. Kluczowy odcinek Via Carpatia

Odcinek S19 Dukla-Barwinek będzie miał około 18 km długości i stanowi fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północ i południe Europy. Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua, a wartość kontraktu przekracza 1,5 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2027 r.

Ze względu na położenie w terenie górskim i skomplikowane warunki geologiczne, jest to jeden z najtrudniejszych odcinków całej trasy. Projekt obejmuje budowę 15 estakad, siedmiu mostów, czterech wiaduktów oraz pięciu przejść dla zwierząt. Najdłuższa estakada będzie miała 1100 m długości, a jej filary sięgną 27 m wysokości. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ochrony środowiska oraz miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

