W skrócie Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ma stanowić zewnętrzny pierścień komunikacyjny wokół Warszawy, przejmując ruch tranzytowy z obecnych tras.

Do przetargu na opracowanie dokumentacji dla fragmentu drogi S50 zgłosiło się 11 firm, a oferty różnią się cenowo o ponad 21 milionów złotych.

W ramach inwestycji analizowane są cztery warianty przebiegu nowej trasy, które zostaną rozpatrzone przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową pod koniec 2026 roku.

OAW - największa planowana obwodnica w Polsce

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ma stworzyć nowy, zewnętrzny pierścień komunikacyjny wokół miasta. W połączeniu z istniejącą trasą S2 i fragmentami S8 oraz S7 ma przejąć znaczną część ruchu tranzytowego, który dziś koncentruje się na węzłach w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy.

Docelowo OAW połączy autostradę A2, drogi ekspresowe S7, S8 oraz planowaną S10. Skala projektu sprawia, że inwestycja określana jest jako największa planowana obwodnica w Polsce. Obejmuje bowiem cały zewnętrzny pierścień aglomeracji, a nie jedynie pojedynczy odcinek.

S50 od S7 do S8 - 11 ofert w przetargu

Aktualny przetarg dotyczy wykonania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla odcinka drogi ekspresowej S50 od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 na północny wschód od Warszawy.

STEŚ to dokument, który określa możliwe warianty przebiegu trasy oraz analizuje je pod kątem technicznym, środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. To na jego podstawie wskazywany jest wariant preferowany do dalszych prac projektowych i uzyskania decyzji środowiskowej.

Złożono 11 ofert. Najtańszą przedstawiła firma TRAKT - 7 833 255 zł. Najwyższa propozycja, złożona przez Mosty Gdańsk, opiewa na 29 320 125 zł. Różnica między skrajnymi ofertami przekracza 21 mln zł.

Jak będą oceniane oferty na OAW?

Cena ma wagę 40 proc. To oznacza, że nie decyduje wyłącznie najniższa kwota. Pozostałe 60 proc. oceny dotyczy kompetencji zespołów projektowych.

Doświadczenie projektanta drogowego to 20 proc., projektanta mostowego 14 proc., zespół środowiskowy 16 proc., a zespół geologiczny 10 proc. Kryteria pokazują, że inwestor kładzie nacisk na jakość opracowania, a nie tylko na koszt.

Zakłada się, że przy braku odwołań umowa zostanie podpisana w połowie 2026 r. Projektanci będą mieli 48 miesięcy na realizację zadania, w tym 24 miesiące na przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Przebieg OAW - cztery warianty i decyzja środowiskowa

Zadaniem wykonawcy będzie przeanalizowanie wariantów przebiegu nowej trasy. Rozważane jest m.in. poprowadzenie części odcinka w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 62.

Równolegle trwają prace nad zachodnią częścią OAW. W tym przypadku analizowane są cztery warianty. Trzy przewidują nowy ślad drogi, a jeden maksymalne wykorzystanie obecnej DK50. Wszystkie warianty opracowywane są z jednakową szczegółowością.

Po zakończeniu analiz i uwzględnieniu uwag mieszkańców wykonana zostanie analiza wielokryterialna. Na jej podstawie wybrany zostanie wariant preferowany, który trafi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wniosek o decyzję środowiskową ma zostać złożony pod koniec 2026 r.

Nowy zewnętrzny ring ma odciążyć obecne węzły wokół Warszawy i przejąć ruch tranzytowy, który dziś wjeżdża w bezpośrednie sąsiedztwo miasta. Dla kierowców oznacza to potencjalnie krótszy czas przejazdu i mniejsze ryzyko zatorów na trasach wylotowych.

Projekt znajduje się na etapie przygotowawczym, ale decyzje podejmowane w najbliższych miesiącach zdecydują o przebiegu jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w centralnej Polsce.

