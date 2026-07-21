Spis treści: Wkrótce ruszy budowa tunelu pod Odrą. Jest ważna umowa Jak będą wyglądało drążenie tunelu pod Odrą? Jak będzie wyglądał tunel pod Odrą? Tunel pod Odrą będzie najdłuższy w Polsce

Wkrótce ruszy budowa tunelu pod Odrą. Jest ważna umowa

Coraz bliżej do rozpoczęcia realizacji tunelu pod Odrą na Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej ustanowienia użytkowania górniczego w celu drążenia tunelu.

Jej zawarcie to efekt nowelizacji przepisów z 2023 r. - sprawiła ona, że wszystkie tunele, nie tylko te wykonywane metodami górniczymi, muszą być realizowane w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze. W przypadku niedawnej realizacji tunelu w Świnoujściu stosowano wyłącznie standardowe prawo budowlane. Właśnie w związku z nowymi przepisami konieczne jest zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, która niezbędna jest do rozpoczęcia prac tunelowych.

W czasie drążenia działał będzie tzw. zakład. To pojęcie z wymienionej wyżej ustawy. Jest to "wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków", które służą np. do wykonywania robót geologicznych mających na celu m.in. poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, ale też robót mających inny cel, wykonywanych na głębokości większej niż 100 m i posługiwania się m.in. metodą otworów wiertniczych. Dodatkowo drogowcy zapowiedzieli, że prace nadzorować będzie Wyższy Urząd Górniczy.

Jak będą wyglądało drążenie tunelu pod Odrą?

Obecnie na odcinku S6 Police - Goleniów, w ramach którego stworzony zostanie tunel, prowadzone są prace przygotowawcze. Wiadomo już, że drążenie tunelu rozpocznie się od wschodniej strony Odry, a komora startowa znajdzie się w rejonie miejscowości Święta. Stamtąd specjalistyczna maszyna TBM zacznie drążyć pierwszą nawę tunelu, a po dotarciu do komory odbiorczej w okolicach węzła Police zostanie z powrotem przetransportowana do punktu startu i zacznie drążyć drugą nawę.

Jak będzie wyglądał tunel pod Odrą?

Wewnętrzna średnica tunelu wynosiła będzie niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Zaplanowano 19 przejść między nawami - będą one służyły przede wszystkim do ewakuacji w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Spód konstrukcji tunelu będzie znajdował się maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, z kolei jezdnia będzie na głębokości do 45 m.

Tunel pod Odrą będzie najdłuższy w Polsce

Drogowcy zapowiadają, że planowo drążenie samego tunelu powinno rozpocząć się w drugiej połowie 2028 r. i potrwa do 2031 r. Tunelem i całym odcinkiem S6 z Polic do Goleniowa mamy pojechać w 2033 r.

Po ukończeniu tunel pod Odrą będzie miał 5 km długości i będzie tym samym najdłuższą tego typu konstrukcją w naszym kraju. Obecnie pierwsze miejsce w tej kwestii zajmuje tunel w ciągu drogi ekspresowej S2 prowadzący pod warszawskim Ursynowem. Oddano go do użytku w grudniu 2021 r. Jego konstrukcja składa się z dwóch naw o równej długości wynoszącej 2 355 m.