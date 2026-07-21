Najdłuższy tunel w Polsce. Ostatni krok na drodze do budowy

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Obecnie miano najdłuższego tunelu w Polsce dzierży konstrukcja znajdująca się w centrum kraju, ale wiadomo, że jej dni na pierwszym miejscu są już policzone. Wkrótce zdetronizuje ją tunel pod Odrą. Teraz postawiono ostatni krok, który jest potrzebny do rozpoczęcia budowy.

Infrastruktura drogowa z trasą szybkiego ruchu i dwupoziomowym skrzyżowaniem przy budowie tunelu pod Odrą
Postawiono ostatni krok przed rozpoczęciem budowy najdłuższego tunelu w Polsce.GDDKiA

Spis treści:

  1. Wkrótce ruszy budowa tunelu pod Odrą. Jest ważna umowa
  2. Jak będą wyglądało drążenie tunelu pod Odrą?
  3. Jak będzie wyglądał tunel pod Odrą?
  4. Tunel pod Odrą będzie najdłuższy w Polsce

Wkrótce ruszy budowa tunelu pod Odrą. Jest ważna umowa

Coraz bliżej do rozpoczęcia realizacji tunelu pod Odrą na Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej ustanowienia użytkowania górniczego w celu drążenia tunelu.

Jej zawarcie to efekt nowelizacji przepisów z 2023 r. - sprawiła ona, że wszystkie tunele, nie tylko te wykonywane metodami górniczymi, muszą być realizowane w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze. W przypadku niedawnej realizacji tunelu w Świnoujściu stosowano wyłącznie standardowe prawo budowlane. Właśnie w związku z nowymi przepisami konieczne jest zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, która niezbędna jest do rozpoczęcia prac tunelowych.

W czasie drążenia działał będzie tzw. zakład. To pojęcie z wymienionej wyżej ustawy. Jest to "wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków", które służą np. do wykonywania robót geologicznych mających na celu m.in. poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, ale też robót mających inny cel, wykonywanych na głębokości większej niż 100 m i posługiwania się m.in. metodą otworów wiertniczych. Dodatkowo drogowcy zapowiedzieli, że prace nadzorować będzie Wyższy Urząd Górniczy.

Jak będą wyglądało drążenie tunelu pod Odrą?

Obecnie na odcinku S6 Police - Goleniów, w ramach którego stworzony zostanie tunel, prowadzone są prace przygotowawcze. Wiadomo już, że drążenie tunelu rozpocznie się od wschodniej strony Odry, a komora startowa znajdzie się w rejonie miejscowości Święta. Stamtąd specjalistyczna maszyna TBM zacznie drążyć pierwszą nawę tunelu, a po dotarciu do komory odbiorczej w okolicach węzła Police zostanie z powrotem przetransportowana do punktu startu i zacznie drążyć drugą nawę.

Jak będzie wyglądał tunel pod Odrą?

Wewnętrzna średnica tunelu wynosiła będzie niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Zaplanowano 19 przejść między nawami - będą one służyły przede wszystkim do ewakuacji w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Spód konstrukcji tunelu będzie znajdował się maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, z kolei jezdnia będzie na głębokości do 45 m.

Tunel pod Odrą będzie najdłuższy w Polsce

Drogowcy zapowiadają, że planowo drążenie samego tunelu powinno rozpocząć się w drugiej połowie 2028 r. i potrwa do 2031 r. Tunelem i całym odcinkiem S6 z Polic do Goleniowa mamy pojechać w 2033 r.

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Po ukończeniu tunel pod Odrą będzie miał 5 km długości i będzie tym samym najdłuższą tego typu konstrukcją w naszym kraju. Obecnie pierwsze miejsce w tej kwestii zajmuje tunel w ciągu drogi ekspresowej S2 prowadzący pod warszawskim Ursynowem. Oddano go do użytku w grudniu 2021 r. Jego konstrukcja składa się z dwóch naw o równej długości wynoszącej 2 355 m.

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