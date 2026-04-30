W skrócie Oddano do użytku ponad 22 km drogi ekspresowej S6 na odcinku Leśnice - Bożepole Wielkie, omijając lokalne miejscowości i budując trzy węzły drogowe.

Budowa objęła 25 obiektów inżynierskich, w tym cztery przejścia dla dużych zwierząt, oraz zastosowanie elementów bezpieczeństwa i infrastruktury środowiskowej.

Odcinek jest częścią trasy międzynarodowej Via Hanseatica i inwestycji Słupsk – Bożepole Wielkie, której zakończenie planowane jest w II kwartale tego roku.

Najdłuższy odcinek S6 oddany do ruchu

Do ruchu udostępniono ponad 22 km drogi ekspresowej S6 na odcinku Leśnice - Bożepole Wielkie. To obecnie najdłuższy jednorazowo oddany fragment tej trasy w województwie pomorskim.

Nowa droga przebiega w rejonie Lęborka i stanowi alternatywę dla dotychczasowej DK6, która była jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w kierunku Trójmiasta. W praktyce oznacza to ominięcie lokalnych miejscowości i potencjalne ograniczenie zatorów, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu.

Na trasie powstały trzy węzły drogowe: Łęczyce, Lębork Wschód oraz Lębork Zachód. Węzeł Bożepole Wielkie został rozbudowany i dostosowany do nowego układu komunikacyjnego.

S6 Leśnice - Bożepole Wielkie - infrastruktura i liczby

Zakres inwestycji obejmował nie tylko budowę samej jezdni, ale również pełnej infrastruktury drogowej i środowiskowej.

Na odcinku powstało 25 obiektów inżynierskich, w tym cztery przejścia dla dużych zwierząt prowadzące nad trasą S6 oraz linią kolejową Gdynia - Szczecin. Dodatkowo wykonano 25 przepustów ekologicznych.

Droga została wyposażona w standardowe elementy bezpieczeństwa ruchu, w tym ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz systemy odprowadzania wód opadowych. Zrealizowano także zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne.

Skala prac widoczna jest w danych technicznych. Do budowy wykorzystano 32 700 m3 betonu oraz ponad 4,1 mln kg stali zbrojeniowej. Zużyto również 363 tys. ton mas bitumicznych. Roboty ziemne objęły 2,855 mln m3 wykopów i 2,164 mln m3 nasypów.

Wartość kontraktu wyniosła ponad 718 mln zł. Generalnym wykonawcą była firma Budimex.

S6 w woj. pomorskim - co dalej z inwestycją?

Oddany odcinek to część większego zadania obejmującego trasę Słupsk - Bożepole Wielkie. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi blisko 2,9 mld zł, z czego ponad 1,4 mld zł pochodzi z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Obecnie trwają prace na kolejnych fragmentach o łącznej długości około 40 km. Są to odcinki Słupsk - Bobrowniki, Bobrowniki - Skórowo oraz Skórowo - Leśnice. Dwa z nich będą miały nawierzchnię betonową. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w II kwartale tego roku.

Wcześniej oddano już do użytku 42 km S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią (2022 r.) oraz drugą jezdnię obwodnicy Słupska o długości 9,5 km (lipiec 2025 r.).

S6 jako część trasy międzynarodowej

Droga ekspresowa S6, od 2025 r. nazywana Trasą Kaszubską, jest elementem międzynarodowego korytarza Via Hanseatica. Trasa ta łączy miasta położone nad południowym Bałtykiem - od Lubeki w Niemczech po Rygę na Łotwie.

W Polsce S6 docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem i będzie jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych wzdłuż północnej części kraju. Na węźle Gdańsk Południe łączy się z drogą ekspresową S7 oraz Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Stanowi również część europejskiej trasy E28.

Audi RS3 Competition Limited to hołd dla legendy. Takich aut już nie będzie INTERIA.PL