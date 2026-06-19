Najdłuższa droga krajowa w Polsce. Niemal 800 km przez pięć województw

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Ma niemal 800 kilometrów długości, przecina pięć województw i od lat pozostaje jedną z najczęściej wybieranych tras przez kierowców planujących dłuższe podróże. Droga krajowa nr 8 to nie tylko najdłuższa "krajówka" w Polsce, lecz także ważny fragment europejskiego korytarza transportowego prowadzącego aż do państw bałtyckich.

Czerwony tir, szare auto osobowe i biały dostawczy na dwupasmowej drodze krajowej nr 8.
Niemal 800 km i pięć województw. Oto najdłuższa DK w PolsceWojciech WojtkielewiczEast News

W skrócie

  • Droga krajowa nr 8 ma prawie 800 kilometrów długości i biegnie przez pięć województw, stanowiąc fragment międzynarodowej trasy Via Baltica.
  • Znaczna część tej drogi jest już zmodernizowana – obejmuje odcinki ekspresowe S8 oraz autostradę A8, co znacząco poprawiło komfort podróżowania.
  • Mimo rozbudowy, trwają dalsze inwestycje mające na celu rozwój południowego odcinka i przedłużenie S8 do granicy państwa w Boboszowie.
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Od czeskiej granicy po Podlasie - trasa przez pół Polski

DK8 rozpoczyna swój bieg w Kudowie-Zdroju, przy granicy z Czechami, a kończy w Raczkach w województwie podlaskim. Na mapie tworzy jedną z głównych osi komunikacyjnych kraju - prowadzi z południowego zachodu na północny wschód, przecinając Dolny Śląsk, Wielkopolskę, województwo łódzkie, Mazowsze i Podlasie.

To jednak nie tylko polska droga krajowa. "Ósemka" stanowi część międzynarodowej trasy E67, znanej jako Via Baltica. Korytarz ten łączy Czechy z Litwą, Łotwą i Estonią, dlatego - obok ruchu lokalnego - od lat obsługuje również transport międzynarodowy. Dla wielu przewoźników jest to jeden z kluczowych kierunków przejazdu między Europą Środkową a państwami bałtyckimi.

Droga krajowa, ekspresowa i autostradowa w jednym

Choć formalnie mowa o drodze krajowej, znaczna część jej przebiegu odpowiada dziś standardowi tras szybkiego ruchu. Około 530 kilometrów DK8 funkcjonuje obecnie jako droga ekspresowa S8, a kolejne kilkanaście kilometrów stanowi autostrada A8, czyli Autostradowa Obwodnica Wrocławia.

W praktyce oznacza to trasę o dużej przepustowości, wyposażoną w bezkolizyjne węzły i oferującą znacznie wyższy komfort podróżowania niż jeszcze kilkanaście lat temu. To właśnie dzięki rozbudowie przejazd między Wrocławiem a Białymstokiem zajmuje dziś około sześciu godzin. S8 połączyła przy tym jedne z najważniejszych punktów komunikacyjnych w kraju - Wrocław, Piotrków Trybunalski, Warszawę i Białystok.

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Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Kiedyś kierowcy ją omijali. Dziś to zupełnie inna trasa

Patrząc na obecny standard, trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu DK8 regularnie pojawiała się w zestawieniach najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce. Duże natężenie ruchu, liczne skrzyżowania oraz mieszanie ruchu lokalnego z tranzytowym sprawiały, że przejazd wymagał znacznie większej uwagi niż obecnie.

Zmiany zaczęły nabierać tempa w 2007 roku wraz z uruchomieniem programu GDDKiA "Drogi zaufania - Bezpieczna ósemka". Modernizacja objęła przebudowę infrastruktury, poprawę oznakowania oraz zwiększenie liczby przejść dla pieszych. Kolejne inwestycje całkowicie zmieniły charakter tej trasy.

W grudniu 2022 roku uporządkowano również jej formalny przebieg - DK8 została skrócona do Raczek, gdzie łączy się z drogą S61. Odcinek prowadzący do granicy w Budzisku włączono natomiast do DK61. Był to element porządkowania numeracji w ramach korytarza Via Baltica.

To jeszcze nie koniec zmian. Cel jest prosty

Choć dziś "ósemka" należy do najbardziej rozwiniętych tras w kraju, jej rozbudowa wciąż trwa. W programie budowy dróg do 2030 roku uwzględniono dalszy rozwój południowego odcinka oraz przedłużenie S8 do granicy państwa w Boboszowie.

Cel pozostaje prosty - poprawić dostępność komunikacyjną Kotliny Kłodzkiej i ułatwić dojazd do regionu. Dla kierowców oznacza to jedno: jedna z najważniejszych tras w Polsce nadal się zmienia i prawdopodobnie jeszcze długo nie osiągnie swojej ostatecznej formy.

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