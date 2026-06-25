Spis treści: Jaki jest średni ruch na drogach wojewódzkich w Polsce? Gdzie w Polsce ruch na drogach wojewódzkich jest największy? Jak jest najbardziej zatłoczona droga wojewódzka w Polsce? Jakie pojazdy jeżdżą pod drogach wojewódzkich?

Generalne Pomiary Ruchu odbywają się co pięć lat i mają na celu ustalenie, jaki jest rozkład natężenia ruchu na sieci dróg w kraju. Za drogi krajowe, w tym te szybkiego ruchu odpowiedzialna jest GDDKiA, więc również ona przeprowadza pomiary na tych trasach. W przypadku dróg wojewódzkich jest nieco inaczej. Za realizację pomiaru odpowiadają poszczególne zarządy dróg wojewódzkich, ale metodyka badań opracowywana jest przez GDDKiA. Dzięki temu wyniki z sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz między samymi województwami można porównywać.

Jaki jest średni ruch na drogach wojewódzkich w Polsce?

Z ostatniego przeprowadzonego Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że Średni Dobowy Ruch Roczny na całej sieci dróg wojewódzkich to 4 236 pojazdów na dobę. To tylko nieznacznie wyższy wynik względem pomiaru GPR 2020/21 (4 231 pojazdów na dobę), ale też 3,5 razy mniejszy od tego z dróg krajowych. Drogowcy podkreślają jednak, że oba typy tras pełnią inne funkcje. Drogi wojewódzkie obsługują przede wszystkim ruch lokalny.

Gdzie w Polsce ruch na drogach wojewódzkich jest największy?

Oczywiście natężenie ruchu na drogach wojewódzkich różni się w zależności od regionu. Najwyższy Średni Dobowy Ruch Roczny odnotowano w województwach:

małopolskim: ponad 7 tys. pojazdów na dobę

śląskim: ponad 6 tys. pojazdów na dobę

mazowieckim: ponad 5 tys. pojazdów na dobę

Z kolei najniższe natężenie ruchu, poniżej 3 tys. pojazdów na dobę, odnotowano na drogach wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim. Podobny poziom utrzymał się także w województwie lubuskim i podlaskim.

Jak jest najbardziej zatłoczona droga wojewódzka w Polsce?

W przypadku dwujezdniowych dróg wojewódzkich największy średni dobowy ruch odnotowany został na następujących odcinkach:

DW631 w woj. mazowieckim, odcinek Zielonka - Warszawa, 48 495 poj./dobę

DW468 w woj. pomorskim, odcinek Rumia - Gdynia, 47 675 poj./dobę

DW719 w woj. mazowieckim, odcinek Warszawa - Reguły, 46 044 poj./dobę

Jeśli zaś chodzi o drogi jednojezdniowe, sprawa wyglądała następująco:

DW946 w woj. śląskim, odcinek o przekroju 2+1 na przejściu przez Żywiec, 30 799 poj./dobę

DW223 w woj. kujawsko-pomorskim, odcinek o przekroju 1/4 (jedna jezdnia, cztery pasy, po dwa w każdym kierunku): Bydgoszcz - Miedzyń, 28 101 poj./dobę

DW631 w woj. mazowieckim, odcinek o przekroju 1/2: węzeł Zielonka - Zielonka, 27 787 poj./dobę

GDDKiA zwraca natomiast uwagę na to, że na prawie 90 proc. długości sieci dróg wojewódzkich SDRR nie przekracza 8 tys. pojazdów na dobę. W porównaniu z poprzednim GPR nieco zwiększyła się długość odcinków dróg wojewódzkich, na których ruch przekracza 20 tys. pojazdów na dobę - z 99 km w GPR 2020/21 do 153 km w czasie ostatniego pomiaru.

Jakie pojazdy jeżdżą pod drogach wojewódzkich?

Z racji na charakter dróg lokalnych największy udział na nich mają samochody osobowe - przekracza on 83 proc. (dla porównania na drogach krajowych to 74 proc.). Z racji, że drogi wojewódzkie nie odgrywają tak dużej roli w tranzycie udział pojazdów ciężarowych (łącznie pojazdy z przyczepami i bez nich) wynosi 6,5 proc. Na drogach krajowych to blisko 16 proc.

W przypadku innych grup pojazdów udział procentowy jest podobny do tego notowanego na drogach krajowych - pojazdy dostawcze stanowią 8 proc. (9 proc. na drogach krajowych), a autobusy 0,5 proc. (0,4 proc. na krajówkach).

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