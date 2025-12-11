W skrócie Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią obejmie dobudowę trzeciego pasa ruchu na 89 km oraz modernizację 3 km nawierzchni.

GDDKiA otrzymała 18 ofert przetargowych, a inwestycja ma zwiększyć przepustowość jednej z najbardziej obciążonych dróg w Polsce.

Modernizację wyróżnią zastosowania OZE dla zasilania infrastruktury oraz prowadzenie prac pod ruchem z utrzymaniem przejezdności.

Rozbudowa A2 o trzeci pas

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wpłynięciu 18 ofert na rozbudowę autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Całość zadania podzielono na cztery odcinki. W zależności od fragmentu zgłosiły się od trzech do sześciu firm lub konsorcjów, a wyceny mieszczą się w przedziałach od niespełna 257 mln zł do ponad 512 mln zł. Większość propozycji nie przekracza kwot, które GDDKiA przeznaczyła na realizację prac.

Weryfikacja ofert uwzględnia w 80 proc. cenę, a w 20 proc. ocenę sposobu zagospodarowania destruktu pozyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni. To element mający ograniczyć koszty i minimalizować wpływ na środowisko. Umowy z wykonawcami planowane są na pierwszą połowę 2026 roku.

Dlaczego A2 wymaga rozbudowy?

Autostrada A2 od ponad dekady należy do najintensywniej użytkowanych tras w Polsce. W rejonie Łodzi odnotowuje się dziennie ponad 50 tys. przejazdów, a na wjazdach do Warszawy liczba ta dochodzi do około 100 tys. pojazdów. Taki poziom ruchu wyczerpuje możliwości dwupasowej autostrady, prowadząc do częstych zatorów, zwłaszcza w godzinach szczytu i podczas weekendowych powrotów.

Obecna infrastruktura była projektowana z rezerwą terenu pod przyszłą rozbudowę, co pozwoli dobudować dodatkowe pasy w pasie rozdziału bez znaczącego poszerzania autostrady na zewnątrz. Po zakończeniu prac trasa od Łodzi Północ do Pruszkowa będzie miała po trzy pasy w każdym kierunku. Na odcinku bliżej Warszawy, gdzie natężenie ruchu jest największe, liczba pasów wzrośnie do czterech na każdej jezdni.

Innowacje na A2 - samowystarczalność energetyczna i prace prowadzone pod ruchem

Jednym z istotnych elementów inwestycji jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających samowystarczalność energetyczną drogi. Oświetlenie, urządzenia meteorologiczne oraz elementy infrastruktury sterującej mają być zasilane z instalacji OZE. To pierwsze tak duże wdrożenie w polskiej sieci dróg krajowych i autostrad, które ma obniżyć koszty ich późniejszej eksploatacji.

Rozbudowa będzie przeprowadzana pod ruchem, co znacząco komplikuje logistykę prac. GDDKiA zapowiada utrzymanie dwóch pasów przejazdu w każdym kierunku przez cały czas trwania inwestycji. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu, planowane jest także wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. To rozwiązanie sprawdziło się wcześniej podczas modernizacji autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową.

Harmonogram prac i znaczenie inwestycji dla kierowców

Rozbudowa A2 ma kluczowe znaczenie zarówno dla kierowców codziennie kursujących między centrum kraju a stolicą, jak i dla firm transportowych. W dłuższej perspektywie trasa stanie się także ważnym korytarzem dojazdowym do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwiększona przepustowość ma poprawić płynność ruchu, skrócić czas przejazdu i ograniczyć ryzyko paraliżu komunikacyjnego, który zdarza się już dziś.

Prace mają ruszyć w pierwszej połowie 2026 roku, a zakończenie robót przewidywane jest na drugą połowę 2027 roku. Łączna długość inwestycji wynosi 92 km. Z tego 89 km obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, natomiast 3 km to modernizacja odcinka w rejonie węzła Łódź Północ, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia i oświetlenie.

