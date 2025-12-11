Najbardziej zakorkowana autostrada do rozbudowy. A2 dostanie trzeci pas

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią od lat pracuje na granicy przepustowości. Teraz GDDKiA zrobiła kolejny krok do jej rozbudowy, w przetargu złożono 18 ofert, a inwestycja obejmie 92 km drogi, w tym 89 km poszerzonych o trzeci pas.

Fragment autostrady A2 z niewielkim ruchem ciężarówek i osobowych samochodów, nad drogą umieszczone znaki drogowe oraz widoczne bariery energochłonne. Na środku grafika z mapą pokazującą planowane rozbudowy i modernizacje autostrady A2 w okolicach Wars...
A2 już nie wyrabia. Trzy pasy w obu kierunkach coraz bliżej realizacji.GDDKiA

W skrócie

  • Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią obejmie dobudowę trzeciego pasa ruchu na 89 km oraz modernizację 3 km nawierzchni.
  • GDDKiA otrzymała 18 ofert przetargowych, a inwestycja ma zwiększyć przepustowość jednej z najbardziej obciążonych dróg w Polsce.
  • Modernizację wyróżnią zastosowania OZE dla zasilania infrastruktury oraz prowadzenie prac pod ruchem z utrzymaniem przejezdności.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rozbudowa A2 o trzeci pas

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wpłynięciu 18 ofert na rozbudowę autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Całość zadania podzielono na cztery odcinki. W zależności od fragmentu zgłosiły się od trzech do sześciu firm lub konsorcjów, a wyceny mieszczą się w przedziałach od niespełna 257 mln zł do ponad 512 mln zł. Większość propozycji nie przekracza kwot, które GDDKiA przeznaczyła na realizację prac.

Weryfikacja ofert uwzględnia w 80 proc. cenę, a w 20 proc. ocenę sposobu zagospodarowania destruktu pozyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni. To element mający ograniczyć koszty i minimalizować wpływ na środowisko. Umowy z wykonawcami planowane są na pierwszą połowę 2026 roku.

Dlaczego A2 wymaga rozbudowy?

Autostrada A2 od ponad dekady należy do najintensywniej użytkowanych tras w Polsce. W rejonie Łodzi odnotowuje się dziennie ponad 50 tys. przejazdów, a na wjazdach do Warszawy liczba ta dochodzi do około 100 tys. pojazdów. Taki poziom ruchu wyczerpuje możliwości dwupasowej autostrady, prowadząc do częstych zatorów, zwłaszcza w godzinach szczytu i podczas weekendowych powrotów.

Obecna infrastruktura była projektowana z rezerwą terenu pod przyszłą rozbudowę, co pozwoli dobudować dodatkowe pasy w pasie rozdziału bez znaczącego poszerzania autostrady na zewnątrz. Po zakończeniu prac trasa od Łodzi Północ do Pruszkowa będzie miała po trzy pasy w każdym kierunku. Na odcinku bliżej Warszawy, gdzie natężenie ruchu jest największe, liczba pasów wzrośnie do czterech na każdej jezdni.

Innowacje na A2 - samowystarczalność energetyczna i prace prowadzone pod ruchem

Jednym z istotnych elementów inwestycji jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających samowystarczalność energetyczną drogi. Oświetlenie, urządzenia meteorologiczne oraz elementy infrastruktury sterującej mają być zasilane z instalacji OZE. To pierwsze tak duże wdrożenie w polskiej sieci dróg krajowych i autostrad, które ma obniżyć koszty ich późniejszej eksploatacji.

Zobacz również:

Trzeci pas na A4 w Krakowie. GDDKiA analizuje trzy warianty.
Polskie drogi

Kraków się korkuje. Obwodnica ma być szersza, ale łatwo nie będzie

Paula Lazarek
Paula Lazarek

    Rozbudowa będzie przeprowadzana pod ruchem, co znacząco komplikuje logistykę prac. GDDKiA zapowiada utrzymanie dwóch pasów przejazdu w każdym kierunku przez cały czas trwania inwestycji. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu, planowane jest także wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. To rozwiązanie sprawdziło się wcześniej podczas modernizacji autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową.

    Harmonogram prac i znaczenie inwestycji dla kierowców

    Rozbudowa A2 ma kluczowe znaczenie zarówno dla kierowców codziennie kursujących między centrum kraju a stolicą, jak i dla firm transportowych. W dłuższej perspektywie trasa stanie się także ważnym korytarzem dojazdowym do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwiększona przepustowość ma poprawić płynność ruchu, skrócić czas przejazdu i ograniczyć ryzyko paraliżu komunikacyjnego, który zdarza się już dziś.

    Prace mają ruszyć w pierwszej połowie 2026 roku, a zakończenie robót przewidywane jest na drugą połowę 2027 roku. Łączna długość inwestycji wynosi 92 km. Z tego 89 km obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, natomiast 3 km to modernizacja odcinka w rejonie węzła Łódź Północ, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia i oświetlenie.

    Drożej na autostradzie A2. Powodem są inwestycje i inflacjaPolsat News

    Najnowsze