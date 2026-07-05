Na tę zmianę kierowcy czekali latami. GDDKiA rusza z kluczową inwestycją

W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła 45 miejsc na MOP-ach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie powstaną rampy do odśnieżania ciężarówek za szacowaną kwotę około 20 mln zł.

Nowe obiekty zostaną wybudowane w ośmiu województwach przy drogach S5, S7, S17, S19, S61 oraz autostradach A2 i A4, a lokalizacje dobrano tak, aby kierowcy ciężarówek nie musieli wykonywać manewrów cofania.

Infrastruktura do odśnieżania naczep będzie standardowym elementem nowych inwestycji drogowych oraz wybranych rozbudowywanych MOP-ów, co ma pomóc w bezpiecznym usuwaniu śniegu i lodu zagrażających innym uczestnikom ruchu.

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Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał plany inwestycyjne dotyczące budowy ramp do odśnieżania ciężarówek na MOP-ach zlokalizowanych przy drogach ekspresowych i autostradach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała 45 lokalizacji, w których jeszcze w tym roku mają zostać przygotowane zadania inwestycyjne. Według resortu szacunkowy koszt budowy wszystkich obiektów wyniesie około 20 mln zł.

Gdzie powstaną nowe rampy przy autostradach i drogach ekspresowych?

Najwięcej nowych ramp ma powstać w województwach lubelskim i podkarpackim. Inwestycje zaplanowano również w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, opolskim oraz świętokrzyskim. Nowa infrastruktura pojawi się przy drogach ekspresowych S61, S19, S17, S7 i S5, a także przy autostradach A2 oraz A4.

Przy wyborze lokalizacji GDDKiA kierowała się przede wszystkim funkcjonalnością. Wybrane MOP-y umożliwiają zawracanie pojazdów ciężarowych, dzięki czemu kierowcy będą mogli korzystać z ramp bez konieczności wykonywania manewrów cofania. Dyrekcja analizuje już także kolejne miejsca, które mogą zostać objęte inwestycjami w przyszłym roku.

Rampy do odśnieżania powstaną także przy nowych i rozbudowywanych MOP-ach

Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury, obowiązek budowy infrastruktury do odśnieżania został już uwzględniony w programach funkcjonalno-użytkowych nowych inwestycji drogowych. Oznacza to, że rampy będą standardowym elementem kolejnych realizowanych przedsięwzięć.

Takie obiekty mają powstawać również podczas rozbudowy istniejących Miejsc Obsługi Podróżnych. Resort wskazał między innymi prace prowadzone przy poszerzaniu autostrady A1 na odcinku Toruń - Włocławek oraz rozbudowę MOP Kuny przy autostradzie A2.

Obowiązek budowy infrastruktury do odśnieżania został już wpisany do programów funkcjonalno-użytkowych nowych inwestycji drogowych. Rampy będą powstawały również przy rozbudowie istniejących MOP-ów, m.in. podczas poszerzania autostrady A1 Toruń - Włocławek oraz przy rozbudowie MOP Kuny na autostradzie A2. W przypadku już realizowanych kontraktów GDDKiA będzie wprowadzać odpowiednie zapisy do umów, o ile nie wpłynie to na termin zakończenia inwestycji

Dlaczego rampy do odśnieżania ciężarówek są potrzebne?

Zalegający na dachach naczep śnieg i lód od lat stanowią jedno z największych zagrożeń podczas zimowych podróży. W trakcie jazdy zmarznięte bryły mogą odrywać się od pojazdów i uderzać w samochody jadące z tyłu, stwarzając realne niebezpieczeństwo dla kierowców oraz pasażerów. Dzięki rampom kierowcy ciężarówek będą mogli w bezpieczny sposób usunąć śnieg i lód z naczep przed wyruszeniem w trasę.





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