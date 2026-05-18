Spis treści: Jak długa będzie droga S19? Kłopoty na budowie S19 Domaradz - Krosno Kiedy otwarcie S19 Boćki - Malewice i Malewice - Chlebczyn? Kiedy S19 Deniski - Haćki i część obwodnicy Białegostoku będą gotowe? Ile do otwarcia DK19 do przejścia w Kuźnicy? Kiedy ruszy budowa na kolejnych odcinkach S19?

Jak długa będzie droga S19?

Droga ekspresowa S19 docelowo będzie miała 580 km i prowadząc od Kuźnicy przy granicy z Białorusią do Barwinka na granicy ze Słowacją połączy województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Co więcej, trasa stanowić będzie również część międzynarodowego, liczącego 700 km, szlaku Via Carpatia.

Kłopoty na budowie S19 Domaradz - Krosno

Ostatnio, z punktu widzenia kierowców, pojawiły się niezbyt dobre informacje dotyczące budowy S19 na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o odstąpieniu od umowy na projekt i budowę fragmentu Domaradz - Krosno.

Przedstawiciele rzeszowskiego oddziału GDDKiA deklarują, że decyzję o rozwiązaniu kontraktu podjęto z powodu niewywiązywania się wykonawcy z obowiązków zapisanych w umowie. Firma realizująca dotychczas inwestycję, Motostal, nie zgadza się jednak z decyzją i twierdzi, że umowa została rozwiązana już wcześniej, z winy inwestora.

Opóźnione są również inne fragmenty drogi S19 budowane na południe od Rzeszowa.

Na szczęście, dla równowagi, prace na S19 w województwie podlaskim idą prężnie, do tego stopnia, że białostocki oddział GDDKiA prognozuje udostępnienie kierowcom czterech odcinków jeszcze w tym roku. W efekcie na Podlasiu kierowcy mają korzystać z prawie 90 km tej trasy.

Kiedy otwarcie S19 Boćki - Malewice i Malewice - Chlebczyn?

Jeszcze w czerwcu 2026 r. planuje się zakończyć prace na fragmencie S19 od węzła Boćki do miejscowości Malewice (15,9 km). Taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny, bowiem zaawansowanie prac na tym fragmencie sięga już 98 proc. Niestety nie oznacza to, że trasa w tym samym czasie trafi również do użytku. Trzeba tutaj poczekać na rozwój sytuacji na 25-kilometrowym sąsiednim fragmencie Malewice - Chlebczyn. "Mobilizujemy wykonawcę, aby przyśpieszył prace na części zadania od Malewic do węzła Siemiatycze Północ" - informuje białostocki oddział GDDKiA. Zaznaczono, że zakończenie prac na tym fragmencie pozwoli na oddanie do ruchu wspomnianej już trasy Boćki - Malewice oraz połowy odcinka Malewice - Chlebczyn. Zadeklarowano, że ten drugi w całości ma być gotowy jesienią tego roku.

Kiedy S19 Deniski - Haćki i część obwodnicy Białegostoku będą gotowe?

Z kolei w październiku 2026 r. gotowy ma być także fragment Deniski - Haćki liczący 6,5 km. Obecnie zaawansowanie rzeczowe prac to przeszło 65 proc.

Jesienią do użytku oddany ma być także fragment S19 Krynice - Dobrzyniewo-Białystok Zachód, który stanowi część obwodnicy stolicy województwa podlaskiego. Ma on 10,2 km, a jego zaawansowanie prac to niemal 80 proc. Na północy, w rejonie miejscowości Krynice, połączy się z odcinkiem S16 Knyszyn - Krynice, którego budowa właśnie rusza. Z kolei na południu połączy się on z działającym już odcinkiem S8 za sprawą budowanego węzła Białystok Zachód.

Ile do otwarcia DK19 do przejścia w Kuźnicy?

Już niedługo ma także zostać dokończona realizacja liczącego w sumie 15,8 km odcinka od węzła Sokółka Północ do przejścia granicznego w Kuźnicy (fragment będzie wchodził w skład S19, a cześć to droga krajowa nr 19). Z fragmentu S19 od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ można już korzystać. Natomiast na przełomie maja i czerwca 2026 r. gotowy będzie również prowadzący od przejścia granicznego do węzła Kuźnica odcinek "krajówki". Po oddaniu tej drugiej części trasy kierowcy będą mieli do dyspozycji 10,6 km w standardzie ekspresówki i 5,2 km w klasie GP (głównej ruchu przyspieszonego).

Kiedy ruszy budowa na kolejnych odcinkach S19?

Na tym wszystkim prace na S19 w województwie podlaskim się nie kończą. W 2025 r. drogowcy złożyli trzy wnioski o pozwolenie na wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla kolejnych odcinków S19:

Sokółka - Czarna Białostocka

Czarna Białostocka - Białystok Północ

Białystok Północ - Dobrzyniewo

Pierwszych decyzji dla odcinków dwóch ostatnich odcinków drogowcy spodziewają się w czerwcu i lipcu tego roku. Budowę tych fragmentów planuje się natomiast na lata 2026-2028.

