W skrócie Na budowie drogi S17 na Zamojszczyźnie odkryto ponad 100 tys. zabytków, w tym kości mamuta, fragmenty ceramiki, narzędzia oraz neolityczne grobowce.

Badania archeologiczne obejmują teren kilku hektarów i obejmują ślady osadnictwa od neolitu po okres powojenny, w tym groby, cmentarzyska i wyposażenie grobów.

Prace archeologiczne będą kontynuowane do zakończenia inwestycji, a wszystkie odkryte zabytki zostaną poddane analizie i przekazane do muzeów.

Badania archeologiczne to integralna część prac związanych z budową nowych dróg. Dzięki nim, nierzadko dochodzi do odkrycia śladów przeszłości, sięgających setek, a nawet tysięcy lat wstecz. Dowodem na to może być powstający odcinek trasy S17, który w przyszłości połączy Warszawę z granicą polsko-ukraińską. Już teraz stał się on jednym z największych placów badań archeologicznych w regionie.

Zanim ruszyła budowa do akcji wkroczył konserwator zabytków

Zanim ciężki sprzęt wjechał na teren inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła szeroko zakrojone prace poszukiwawcze prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Jak podkreślają archeolodzy, skala badań jest wyjątkowa. W przeciwieństwie do standardowych wykopalisk obejmujących niewielkie obszary, tutaj analizowane są tereny liczące nawet kilka hektarów. Tak duża przestrzeń pozwala lepiej zrozumieć układ dawnych osad, cmentarzysk i zabudowań gospodarczych oraz zobaczyć ich wzajemne relacje.

Pierwsze badania rozpoczęły się jesienią 2024 roku i szybko przyniosły imponujące rezultaty. W rejonie miejscowości takich jak Łabunie, Barchaczów, Tarnawatka, Bełżec czy Lubycza Królewska odnaleziono dziesiątki tysięcy fragmentów ceramiki, narzędzi krzemiennych i innych pozostałości świadczących o wielowiekowym osadnictwie. Materiał jest bardzo zróżnicowany i obejmuje zarówno okresy nowożytne, jak i średniowiecze.

Neolityczne jamy grobowe, fragmenty naczyń i topory

Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudzają cmentarzyska z wczesnego średniowiecza, w tym groby całopalne datowane na przełom VII i VIII wieku. To właśnie wtedy na tych terenach pojawili się pierwsi Słowianie. Znaleziska pozwalają lepiej odtworzyć sposób życia dawnych społeczności oraz ich obrzędy pogrzebowe.

Jeszcze starsze ślady działalności człowieka pochodzą z epok wcześniejszych. Archeolodzy natrafili na neolityczne jamy grobowe wyposażone w fragmenty naczyń, kamienne topory, siekiery czy narzędzia do rozdrabniania ziarna. Bogate wyposażenie grobów wskazuje, że przedmioty miały towarzyszyć zmarłym w życiu pośmiertnym.

Niegdyś po trasie nowej drogi S17 spacerowały mamuty

Do najbardziej spektakularnych odkryć należą jednak kości mamuta znalezione w Łabuniach. Szczątki tych zwierząt, żyjących w plejstocenie, wstępnie datowane są nawet na kilkadziesiąt tysięcy lat przed naszą erą. Odkryto także znacznie młodsze ślady historii - w Bełżcu odsłonięto pozostałości polowych umocnień wraz z przedmiotami należącymi prawdopodobnie do żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z okresu powojennego.

To nie koniec. Archeolodzy spodziewają się kolejnych odkryć

Badania będą prowadzone aż do zakończenia inwestycji, a do sprawdzenia pozostaje jeszcze kilkadziesiąt stanowisk. Archeolodzy spodziewają się kolejnych odkryć, szczególnie w rejonie Starego Zamościa oraz planowanej obwodnicy Zamościa. Wszystkie zabytki trafią do analiz, a następnie do muzeów.

Jak zapewniają drogowcy, odkrycia nie wpływają na tempo realizacji inwestycji. Budowa 115-kilometrowego odcinka S17 została podzielona na dziewięć fragmentów, z których część jest już w trakcie realizacji. Docelowo trasa licząca około 320 kilometrów połączy okolice Warszawy z przejściem granicznym w Hrebennem, ułatwiając dojazd m.in. w kierunku Lwowa.

