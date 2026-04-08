Na budowie S17 odkryto 100 tys. zabytków. Trafiono też na mamuta
Trwająca budowa drogi ekspresowej S17 na Zamojszczyźnie przynosi nie tylko widoczne postępy infrastrukturalne, ale także wyjątkowe odkrycia archeologiczne. Podczas prac natrafiono już na ponad 100 tys. zabytków - od fragmentów ceramiki i kamiennych narzędzi po neolityczne grobowce, a nawet szczątki mamuta.
W skrócie
- Na budowie drogi S17 na Zamojszczyźnie odkryto ponad 100 tys. zabytków, w tym kości mamuta, fragmenty ceramiki, narzędzia oraz neolityczne grobowce.
- Badania archeologiczne obejmują teren kilku hektarów i obejmują ślady osadnictwa od neolitu po okres powojenny, w tym groby, cmentarzyska i wyposażenie grobów.
- Prace archeologiczne będą kontynuowane do zakończenia inwestycji, a wszystkie odkryte zabytki zostaną poddane analizie i przekazane do muzeów.
Badania archeologiczne to integralna część prac związanych z budową nowych dróg. Dzięki nim, nierzadko dochodzi do odkrycia śladów przeszłości, sięgających setek, a nawet tysięcy lat wstecz. Dowodem na to może być powstający odcinek trasy S17, który w przyszłości połączy Warszawę z granicą polsko-ukraińską. Już teraz stał się on jednym z największych placów badań archeologicznych w regionie.
Zanim ruszyła budowa do akcji wkroczył konserwator zabytków
Zanim ciężki sprzęt wjechał na teren inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła szeroko zakrojone prace poszukiwawcze prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Jak podkreślają archeolodzy, skala badań jest wyjątkowa. W przeciwieństwie do standardowych wykopalisk obejmujących niewielkie obszary, tutaj analizowane są tereny liczące nawet kilka hektarów. Tak duża przestrzeń pozwala lepiej zrozumieć układ dawnych osad, cmentarzysk i zabudowań gospodarczych oraz zobaczyć ich wzajemne relacje.
Pierwsze badania rozpoczęły się jesienią 2024 roku i szybko przyniosły imponujące rezultaty. W rejonie miejscowości takich jak Łabunie, Barchaczów, Tarnawatka, Bełżec czy Lubycza Królewska odnaleziono dziesiątki tysięcy fragmentów ceramiki, narzędzi krzemiennych i innych pozostałości świadczących o wielowiekowym osadnictwie. Materiał jest bardzo zróżnicowany i obejmuje zarówno okresy nowożytne, jak i średniowiecze.
Neolityczne jamy grobowe, fragmenty naczyń i topory
Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudzają cmentarzyska z wczesnego średniowiecza, w tym groby całopalne datowane na przełom VII i VIII wieku. To właśnie wtedy na tych terenach pojawili się pierwsi Słowianie. Znaleziska pozwalają lepiej odtworzyć sposób życia dawnych społeczności oraz ich obrzędy pogrzebowe.
Jeszcze starsze ślady działalności człowieka pochodzą z epok wcześniejszych. Archeolodzy natrafili na neolityczne jamy grobowe wyposażone w fragmenty naczyń, kamienne topory, siekiery czy narzędzia do rozdrabniania ziarna. Bogate wyposażenie grobów wskazuje, że przedmioty miały towarzyszyć zmarłym w życiu pośmiertnym.
Niegdyś po trasie nowej drogi S17 spacerowały mamuty
Do najbardziej spektakularnych odkryć należą jednak kości mamuta znalezione w Łabuniach. Szczątki tych zwierząt, żyjących w plejstocenie, wstępnie datowane są nawet na kilkadziesiąt tysięcy lat przed naszą erą. Odkryto także znacznie młodsze ślady historii - w Bełżcu odsłonięto pozostałości polowych umocnień wraz z przedmiotami należącymi prawdopodobnie do żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z okresu powojennego.
To nie koniec. Archeolodzy spodziewają się kolejnych odkryć
Badania będą prowadzone aż do zakończenia inwestycji, a do sprawdzenia pozostaje jeszcze kilkadziesiąt stanowisk. Archeolodzy spodziewają się kolejnych odkryć, szczególnie w rejonie Starego Zamościa oraz planowanej obwodnicy Zamościa. Wszystkie zabytki trafią do analiz, a następnie do muzeów.
Jak zapewniają drogowcy, odkrycia nie wpływają na tempo realizacji inwestycji. Budowa 115-kilometrowego odcinka S17 została podzielona na dziewięć fragmentów, z których część jest już w trakcie realizacji. Docelowo trasa licząca około 320 kilometrów połączy okolice Warszawy z przejściem granicznym w Hrebennem, ułatwiając dojazd m.in. w kierunku Lwowa.