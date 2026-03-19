Rozpoczęcie prac w terenie zaplanowano już na drugi kwartał bieżącego roku.

Którędy pobiegnie droga S12 Chełm - Dorohusk?

Nowy fragment S12 powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem, przecinając obszary rolnicze i omijając tereny mocno zurbanizowane, a także rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice .

Początek odcinka zlokalizowano w miejscowości Antonin, gdzie S12 połączy się z budowaną już obwodnicą Chełma. Koniec trasy zaplanowano bezpośrednio na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku.

Inwestycja obejmuje budowę 16 wiaduktów, w tym trzech przecinających linie kolejowe, węzła drogowego Dorohusk oraz 13 przejść dla dzikich zwierząt (sześciu dla dużych i siedmiu dla średnich gatunków). Za miejscowością Teosin zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych po obu stronach trasy.

Ile będzie kosztować budować 23 km drogi S12?

Wydanie decyzji ZRID oficjalnie zatwierdza granice terenu inwestycji i uruchamia procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane przez Skarb Państwa. Kolejnym etapem jest przekazanie placu budowy wykonawcy, co pozwoli na start prac w terenie już w drugim kwartale 2026 roku.

Drogę budować będzie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa na zaprojektowanie i budowę opiewa na 1 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej - w ramach Instrumentu Łącząc Europę (CEF) na lata 2021-2027 przyznano wsparcie w wysokości ponad 102 mln euro.

Droga S12 połączy granicę z Ukrainą z Lublinem

Odcinek do Dorohuska to część 75-kilometrowego korytarza łączącego granicę z miejscowością Piaski. W piaskach drogach S12 łączy się z trasą S17, którą można dojechać do Lublina, a dalej - do Warszawy.

Droga S12 będzie miała opóźnienie

Z pierwotnego planu realizacji wyłączono jednak fragment o długości 5,7 km w rejonie planowanego węzła Dorohucza. Badania geologiczne wykazały występowanie w tym miejscu ukrytego pod ziemią składowiska odpadów przemysłowych, ominięcie przeszkody wymusiło zmianę przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie.

Obecnie trwają prace dokumentacyjne mające na celu wybór nowego wariantu oraz uzyskanie niezbędnej decyzji środowiskowej. W efekcie ten fragment powstanie z kilkuletnim opóźnieniem.