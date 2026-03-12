W skrócie Wojewoda mazowiecki wydał decyzję ZRID umożliwiającą rozpoczęcie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 między Czosnowem a Kiełpinem.

Realizacja odcinka o długości około 9 km obejmuje budowę trzech węzłów drogowych, dróg równoległych, infrastruktury bezpieczeństwa i urządzeń ochrony środowiska.

Budowa fragmentu S7 kosztuje około 536 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na maj 2027 roku.

Budowa S7 Czosnów - Kiełpin. Wojewoda wydał decyzję ZRID

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Czosnów do miejscowości Kiełpin. Decyzja obejmuje dwa fragmenty inwestycji oznaczone jako odcinki A i B.

Informację o wydaniu decyzji otrzymał inwestor, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. O decyzji zostaną także poinformowani właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie planowanej inwestycji.

Decyzja ZRID jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania inwestycji drogowej. Dokument pozwala rozpocząć budowę drogi oraz przejąć grunty niezbędne do realizacji inwestycji.

S7 Czosnów - Kiełpin. Parametry nowego odcinka

Planowany odcinek drogi ekspresowej S7 będzie miał długość około 9 km. Trasa powstanie w standardzie drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu w każdym kierunku.

W ramach inwestycji powstaną trzy węzły drogowe: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Przewidziano także budowę dróg równoległych do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt obejmuje również urządzenia ochrony środowiska, ekrany akustyczne oraz budowę Obwodu Utrzymania Drogi, który będzie odpowiadał za utrzymanie infrastruktury na tym odcinku trasy.

Budowa S7 pod Warszawą. Koszt inwestycji i harmonogram

Umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Czosnów - Kiełpin podpisano w listopadzie 2023 roku. Wartość zadania wynosi około 536 mln zł. Zgodnie z harmonogramem zakończenie budowy planowane jest na maj 2027 roku.

Na początku 2026 roku rozpoczęły się już pierwsze prace przygotowawcze. Obejmują one m.in. wycinkę drzew na terenie gminy Łomianki. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad usuniętych zostanie 692 drzew, w tym 527 liściastych i 165 iglastych, a także blisko 4000 krzewów. W ramach nasadzeń zastępczych zaplanowano posadzenie prawie 7800 roślin pnących wzdłuż ekranów przeciwhałasowych.

Droga ekspresowa S7 Warszawa - Trójmiasto. Ostatnie brakujące fragmenty

Budowany odcinek jest przedostatnim brakującym fragmentem drogi ekspresowej S7 między Warszawą a Trójmiastem. Po jego realizacji pozostanie jeszcze około 13 km trasy od Kiełpina w kierunku Warszawy.

Dla tego fragmentu prowadzone są obecnie prace projektowe. Umowę na przygotowanie dokumentacji podpisano w październiku 2024 roku. Koszt projektu wynosi około 54,2 mln zł, a jego realizacja ma potrwać 41 miesięcy. Po zakończeniu wszystkich inwestycji kierowcy będą mogli przejechać trasą ekspresową między Warszawą a północną Polską bez konieczności korzystania z dróg niższej klasy.

