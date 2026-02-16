W skrócie W województwie lubuskim planowana jest budowa nowego mostu o długości 426 metrów, który zastąpi dotychczasową przeprawę promową przez Odrę.

Projekt obejmuje również budowę wiaduktu nad linią kolejową, mostu nad Zimnym Potokiem oraz nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 281 o długości 4,7 km.

Realizacja mostu zapewni całoroczną dostępność przeprawy bez względu na warunki pogodowe, odciążając przy tym główne trasy i zwiększając spójność komunikacyjną regionu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rusza budowa mostu przez rzekę Odrę

Projekt przewiduje budowę kilku obiektów mostowych, z czego najdłuższy powstanie w Pomorsku. Będzie to siedmioprzęsłowy most o długości ponad 426 metrów, który będzie jednym z najdłuższych tego typu obiektów w regionie. drugą inwestycją zrealizowaną w podobny sposób będzie most na Odrze w Krapkowicach

Prace obejmują nie tylko główną przeprawę przez Odrę, ale również budowę wiaduktu nad linią kolejową, mostu nad Zimnym Potokiem oraz elementów nowego przebiegu dróg, które połączą most z istniejącą siecią tras wojewódzkich.

Cały nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 281 o długości blisko 4,7 km zastąpi odcinki dotychczasowej infrastruktury i usprawni ruch na tym fragmencie. Dodatkowo zaplanowano pasy pieszo-rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo i komfort komunikacji.

Rozwiń

Prom nie gwarantował stałej przeprawy

Budowa mostu ma zakończyć zależność lokalnej komunikacji od promu, który nie gwarantował stałej przeprawy, szczególnie przy zmianach poziomu wody czy w okresach technicznych przerw w kursowaniu. Nowy obiekt ma służyć nie tylko kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom. To jednocześnie kluczowa część Odrzańskiego Układu Komunikacyjnego, mającego zwiększyć spójność systemu transportowego regionu.

Władze województwa równie mocno akcentują, że inwestycja ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Pomorska, ale również dla takich ośrodków jak Sulechów czy Zielona Góra. Dzięki nowej przeprawie zmniejszy się natężenie ruchu ciężkiego w miastach i poprawi się dostępność komunikacyjna całego południowego obszaru województwa.

Przeprawa dostępna cały rok, niezależnie od warunków

Realizacja mostu w Pomorsku stanowi odejście od przestarzałych rozwiązań, łącząc brzegi Odry w sposób trwalszy i efektywniejszy niż prom. Po ukończeniu inwestycji przeprawa będzie dostępna przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych i żeglugi.

Samorządowcy podkreślają, że inwestycja wpisuje się w szersze działania modernizacyjne regionu, mające na celu odciążenie głównych tras oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa lubuskiego. To przedsięwzięcie, które od lat było w planach lokalnych władz, teraz wkracza w fazę realizacji z nadzieją na poprawę codziennego życia kierowców i mieszkańców.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL