W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę szóstego z ośmiu przewidzianych do przebudowy odcinków dawnej "gierkówki".

Fragment DK91 od Koziegłów do Markowic zostanie zmodernizowany na długości 5,3 km przez firmę Eurovia Polska.

Do zakończenia całości modernizacji pozostają jeszcze dwa odcinki będące na etapie przygotowań.

Przez dziesięciolecia "gierkówka", znana kierowcom jako droga krajowa nr 1, stanowiła najważniejsze połączenie komunikacyjne między północą a południem Polski. Dopiero oddanie do użytku autostrady A1 przejęło znaczną część ruchu tranzytowego, jednak trasa nadal pełni istotną funkcję w regionalnym układzie komunikacyjnym.

Obecnie prowadzona jest jej stopniowa modernizacja, a kolejnym krokiem jest wybór wykonawcy następnego odcinka. Za realizację przebudowy fragmentu DK91 między Koziegłowami a Markowicami odpowiadać będzie firma Eurovia Polska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 90,6 mln zł brutto.

Ponad pięć kilometrów nowej infrastruktury

Modernizowany odcinek DK91 będzie miał łączną długość 5,3 km. Trasa rozpocznie się około 600 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Koziegłowach, następnie przebiega przez Rzeniszów, a kończy się około 250 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Świętego Floriana w Markowicach, gdzie łączy się z już wcześniej przebudowanym fragmentem drogi.

Katowicki oddział GDDKiA zakłada, że realizacja inwestycji potrwa 18 miesięcy. Jeśli do 8 czerwca nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku.

Plan modernizacji "Gierkówki" do 2027 roku. GDDKiA

Droga pozostanie dwujezdniowa, ale będzie nowocześniejsza

Po zakończeniu wszystkich prac cały, liczący około 40 km odcinek DK91 pomiędzy Częstochową a Siewierzem zachowa obecny układ dwóch jezdni oraz skrzyżowań kolizyjnych. Głównym celem modernizacji nie jest zmiana układu drogowego, lecz poprawa parametrów technicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres prac obejmuje wzmocnienie nawierzchni do nośności 11,5 tony na oś oraz zastosowanie tzw. cichej nawierzchni, która ma ograniczać hałas. Wzdłuż trasy powstaną także chodniki, drogi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, nowe oświetlenie oraz systemy odwodnienia. Modernizacji poddane zostaną zatoki autobusowe, a dodatkowo wybudowane zostaną miejsca przeznaczone do kontroli pojazdów. Wszystkie te rozwiązania mają na celu zmniejszenie wpływu drogi na otoczenie oraz poprawę komfortu życia mieszkańców.

Większość odcinków "gierkówki" jest już gotowa

Prace modernizacyjne na dawnej "gierkówce" prowadzone są etapami. Dotychczas zakończono przebudowę pięciu fragmentów o łącznej długości 24,6 km. Kierowcy korzystają już z odcinków Nowa Wieś - Zawada, Brudzowice - Markowice, Częstochowa - Nowa Wieś oraz Siedlec Duży - Koziegłowy.

Najnowszym oddanym do ruchu fragmentem jest odcinek Zawada - Siedlec Duży o długości 5,5 km, udostępniony kierowcom 15 maja. Wybór wykonawcy dla trasy Koziegłowy - Markowice oznacza, że modernizacja obejmuje już sześć z ośmiu zaplanowanych etapów.

Do zakończenia całego przedsięwzięcia pozostają jeszcze dwa odcinki: Brudzowice - Siewierz o długości 4,1 km oraz Siewierz - Podwarpie, liczący 6,9 km. Oba fragmenty znajdują się obecnie na etapie przygotowawczym.

