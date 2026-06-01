Krok ku budowie wschodniej obwodnicy Warszawy. Kierowcy pojadą nią kierowcy?

GDDKiA podpisała umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej. Umowa opiewa na 7,4 mln zł, prace zostaną wykonane przez Biurem Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa.

4 lata na prace projektowe

Na przygotowanie dokumentacji wykonawca ma 48 miesięcy, co oznacza, że prace projektowe powinny zostać zakończone w 2030 roku.

Zadaniem Transprojektu jest opracowanie propozycji przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe.

Jak zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant wschodniej obwodnicy Warszawy?

Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Którędy pobiegnie wschodnia obwodnica Warszawy? GDDKiA

W trakcie prowadzenia prac projektowych będą organizowane spotkania informacyjne z mieszkańcami, będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. GDDKiA zapewnia, że weźmie pod uwagę opinie społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia.

Po wykonaniu analizy wielokryterialnej zostanie złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. GDDKiA szacujemy, że stanie się to w 2028 roku.

Kiedy kierowcy pojadą wschodnią obwodnicą Warszawy?

Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będą wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) i roboty budowlane w terenie.

Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane zakończenie robót to 2036 r.

