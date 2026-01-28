W skrócie Umowa koncesyjna na odcinku A4 Katowice–Kraków wygaśnie w marcu 2027 roku, a zarządzanie przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową poszerzenia autostrady z wykorzystaniem istniejącego pasa rozdziału.

Przy przygotowaniu inwestycji mają zostać wykorzystane doświadczenia z rozbudowy A2 oraz wcześniejszych prac na A1.

Koniec koncesji Stalexportu na A4 Katowice-Kraków

61-kilometrowy odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków od 1997 r. jest zarządzany przez prywatnego koncesjonariusza. Za jego utrzymanie odpowiada spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Ta sytuacja zmieni się wraz z wygaśnięciem umowy koncesyjnej w marcu 2027 r.

Rząd zapowiedział, że nie planuje ani przedłużenia koncesji, ani wyboru nowego operatora prywatnego. Po jej zakończeniu odpowiedzialność za trasę przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Formalnie GDDKiA ma objąć zarządzanie tym odcinkiem w połowie marca przyszłego roku, rozpoczynając przygotowania do dalszych działań inwestycyjnych.

To otwiera drogę do zmian, które dotąd były praktycznie niemożliwe ze względu na obowiązującą umowę koncesyjną.

Poszerzenie autostrady A4 - plany GDDKiA

GDDKiA potwierdza, że rozbudowa autostrady Katowice-Kraków jest jednym z kluczowych wariantów rozpatrywanych po przejęciu trasy. Na obecnym etapie dyrekcja przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zgodnie z zapowiedziami, rozbudowa miałaby zostać zrealizowana z wykorzystaniem szerokiego pasa rozdziału, który oddziela dziś obie jezdnie. Takie rozwiązanie pozwala na dobudowanie dodatkowych pasów ruchu bez konieczności masowego wykupu gruntów.

Szczegóły inwestycji - liczba pasów, organizacja ruchu i etapowanie prac - zostaną określone dopiero po opracowaniu dokumentacji. Na tym etapie nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące zakresu robót ani harmonogramu ich realizacji.

Doświadczenia z A2 i A1 kluczowe dla A4

Przy planowaniu inwestycji GDDKiA zamierza wykorzystać doświadczenia z innych dużych projektów realizowanych pod ruchem. Wskazywana jest przede wszystkim rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa, gdzie trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

Dyrekcja odwołuje się również do wcześniejszych prac prowadzonych na autostradzie A1 w woj. śląskim i łódzkim. Wypracowane tam rozwiązania dotyczące organizacji ruchu, etapowania robót oraz ograniczania utrudnień dla kierowców mają znaleźć zastosowanie także na A4.

Podpisanie umów na rozbudowę A2 ma dodatkowo pomóc w precyzyjniejszym oszacowaniu kosztów przyszłych prac na trasie Katowice-Kraków, co będzie istotnym elementem dalszego przygotowania inwestycji.

