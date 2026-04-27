W skrócie GDDKiA ogłosiła przetarg na likwidację sześciu Stacji Poboru Opłat na opolskim odcinku autostrady A4.

Plan zakłada, że prace projektowe i rozbiórka infrastruktury potrwają 12 miesięcy po wyborze wykonawcy.

W 2027 roku bezpłatny ma być także koncesyjny fragment autostrady A4 Katowice – Kraków, a likwidacja bramek ma zwiększyć przepustowość i płynność ruchu.

Likwidacja bramek na A4 - ruszył przetarg

Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu oraz rozbiórkę infrastruktury w sześciu lokalizacjach. To kolejny krok w kierunku odejścia od tradycyjnych bramek, które od lat spowalniają ruch i generują korki.

Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy rozpoczną się prace projektowe, a następnie fizyczna likwidacja punktów poboru opłat.

Gdzie znikną punkty opłat?

Plan obejmuje sześć stacji poboru opłat zlokalizowanych przy węzłach:

Brzeg (Przylesie),

Opole Zachód (Prądy),

Opole Południe (Dąbrówka),

Krapkowice (Gogolin),

Kędzierzyn-Koźle (Olszowa),

Strzelce Opolskie (Nogowczyce).

To miejsca, w których kierowcy musieli zwalniać lub zatrzymywać się przed przejazdem. Po ich likwidacji autostrada odzyska pełną przepustowość, co ma bezpośredni wpływ na płynność ruchu.

A4 bez bramek - ile potrwają prace?

Zgodnie z założeniami wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania. W tym czasie powstanie projekt zmian, a następnie przeprowadzona zostanie rozbiórka infrastruktury oraz dostosowanie drogi do nowych warunków ruchu.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę jezdni oraz zmianę organizacji ruchu w miejscach, gdzie obecnie znajdują się bramki. Inwestycja finansowana jest ze środków publicznych, a nadzór nad jej realizacją sprawuje GDDKiA.

Szerszy plan zmian w Polsce

Likwidacja bramek na opolskim odcinku wpisuje się w szerszy plan zmian w systemie opłat drogowych. W 2027 roku bezpłatny ma być również koncesyjny fragment autostrady A4 Katowice - Kraków. Obecnie przejazd tym odcinkiem kosztuje 36 zł.

Z danych Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że na tej trasie porusza się około 50 tys. pojazdów dziennie. W rejonie dużych miast natężenie wzrasta nawet do 90-100 tys. pojazdów na dobę.

Stacje poboru opłat od lat były jednym z głównych powodów zatorów na autostradach. Nawet przy sprawnej obsłudze kierowcy musieli redukować prędkość, co prowadziło do spiętrzenia ruchu. W godzinach szczytu oraz w sezonie wakacyjnym tworzyły się kolejki, które wydłużały czas przejazdu i zwiększały ryzyko kolizji.

