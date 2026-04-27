Koniec spowolnień na A4? Kolejne bramki do likwidacji
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na likwidację Stacji Poboru Opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Na oferty wykonawców czeka do 27 maja 2026 roku.
W skrócie
- GDDKiA ogłosiła przetarg na likwidację sześciu Stacji Poboru Opłat na opolskim odcinku autostrady A4.
- Plan zakłada, że prace projektowe i rozbiórka infrastruktury potrwają 12 miesięcy po wyborze wykonawcy.
- W 2027 roku bezpłatny ma być także koncesyjny fragment autostrady A4 Katowice – Kraków, a likwidacja bramek ma zwiększyć przepustowość i płynność ruchu.
Likwidacja bramek na A4 - ruszył przetarg
Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu oraz rozbiórkę infrastruktury w sześciu lokalizacjach. To kolejny krok w kierunku odejścia od tradycyjnych bramek, które od lat spowalniają ruch i generują korki.
Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy rozpoczną się prace projektowe, a następnie fizyczna likwidacja punktów poboru opłat.
Gdzie znikną punkty opłat?
Plan obejmuje sześć stacji poboru opłat zlokalizowanych przy węzłach:
- Brzeg (Przylesie),
- Opole Zachód (Prądy),
- Opole Południe (Dąbrówka),
- Krapkowice (Gogolin),
- Kędzierzyn-Koźle (Olszowa),
- Strzelce Opolskie (Nogowczyce).
To miejsca, w których kierowcy musieli zwalniać lub zatrzymywać się przed przejazdem. Po ich likwidacji autostrada odzyska pełną przepustowość, co ma bezpośredni wpływ na płynność ruchu.
A4 bez bramek - ile potrwają prace?
Zgodnie z założeniami wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania. W tym czasie powstanie projekt zmian, a następnie przeprowadzona zostanie rozbiórka infrastruktury oraz dostosowanie drogi do nowych warunków ruchu.
Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę jezdni oraz zmianę organizacji ruchu w miejscach, gdzie obecnie znajdują się bramki. Inwestycja finansowana jest ze środków publicznych, a nadzór nad jej realizacją sprawuje GDDKiA.
Szerszy plan zmian w Polsce
Likwidacja bramek na opolskim odcinku wpisuje się w szerszy plan zmian w systemie opłat drogowych. W 2027 roku bezpłatny ma być również koncesyjny fragment autostrady A4 Katowice - Kraków. Obecnie przejazd tym odcinkiem kosztuje 36 zł.
Z danych Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że na tej trasie porusza się około 50 tys. pojazdów dziennie. W rejonie dużych miast natężenie wzrasta nawet do 90-100 tys. pojazdów na dobę.
Stacje poboru opłat od lat były jednym z głównych powodów zatorów na autostradach. Nawet przy sprawnej obsłudze kierowcy musieli redukować prędkość, co prowadziło do spiętrzenia ruchu. W godzinach szczytu oraz w sezonie wakacyjnym tworzyły się kolejki, które wydłużały czas przejazdu i zwiększały ryzyko kolizji.