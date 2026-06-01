W skrócie Nowe odcinki dróg ekspresowych S3 oraz S6 mają zapewnić szybszy i płynniejszy dojazd nad Bałtyk, szczególnie podróżującym z południowo-zachodniej Polski.

Zakończenie budowy ekspresowej S3 umożliwia przejazd trasą o długości około 470 kilometrów od granicy z Czechami do Świnoujścia oraz likwiduje dotychczasowe utrudnienia w ruchu.

Na ekspresowej S6 do zakończenia inwestycji pozostały odcinki o łącznej długości blisko 40 kilometrów, a po ukończeniu połączy ona Trójmiasto ze Szczecinem i będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Hanseatica.

W ostatnich latach rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce coraz wyraźniej skupia się na trasach prowadzących w stronę Morza Bałtyckiego oraz drogach biegnących równolegle do wybrzeża. Jak wskazuje Portal Samorządowy - realizowane w tym obszarze inwestycje mają znaczenie nie tylko dla ruchu turystycznego, ale również dla sprawnego funkcjonowania transportu towarowego i regionalnego.

Szczególnie istotne są inwestycje realizowane na drogach ekspresowych S3 i S6, które tworzą kluczowy system połączeń między najważniejszymi regionami. Ich pełne ukończenie ma wyeliminować dotychczasowe ograniczenia wynikające z brakujących fragmentów oraz lokalnych spowolnień ruchu.

Droga S3 bez brakujących odcinków. Domknięcie 470 km trasy

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S3 oznacza domknięcie trasy o długości około 470 kilometrów. Biegnie ona przez zachodnią część Polski - od granicy z Czechami aż do Świnoujścia. Usunięcie brakujących fragmentów pozwala zlikwidować dotychczasowe "wąskie gardła", które utrudniały płynny przejazd nad Bałtyk, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Ta trasa pełni bowiem istotną funkcję w układzie komunikacyjnym północ-południe, łącząc autostrady A2 i A4 oraz inne drogi ekspresowe, w tym S6. Jest również częścią europejskiej trasy E65 oraz korytarza Bałtyk-Adriatyk, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie w ruchu międzynarodowym. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwracał uwagę, że inwestycja wzmacnia także powiązania portów Szczecin-Świnoujście z ich zapleczem lądowym.

Droga S6 domyka nadmorski układ komunikacyjny

Równolegle finalizowane są prace na drodze ekspresowej S6, uznawanej za główną oś komunikacyjną Pomorza. 29 kwietnia oddano do użytku 22-kilometrowy odcinek Leśnice-Bożepole Wielkie, który stał się najdłuższym jednorazowo przekazanym fragmentem tej trasy w regionie.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak określał S6 mianem "kręgosłupa komunikacyjnego" północnej Polski. Podkreślał również, że kolejne etapy budowy wpływają zarówno na rozwój gospodarczy regionu, jak i na jego rosnące znaczenie turystyczne.

Do pełnego domknięcia trasy S6 pozostają jeszcze odcinki Słupsk-Bobrowniki, Bobrowniki-Skórowo oraz Skórowo-Leśnice, o łącznej długości blisko 40 kilometrów. Dwa z nich realizowane są w technologii betonowej, a zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał roku, nie później niż do 30 czerwca.

Po ukończeniu całej inwestycji trasa połączy Trójmiasto ze Szczecinem, obejmując między innymi rejon Słupska oraz inne kluczowe ośrodki północnej Polski. Od 2025 roku, jako Trasa Kaszubska, stanie się częścią międzynarodowego szlaku Via Hanseatica, wzmacniając sieć drogową wzdłuż wybrzeża.





