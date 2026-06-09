W skrócie Podpisano list intencyjny dotyczący budowy nowego połączenia autostrady A4 ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia, mający rozładować ruch na Węźle Bielańskim.

Nowy łącznik, którego dokumentacja ma powstać w ciągu 18 miesięcy, ma odciążyć węzeł o około 17 tys. pojazdów dziennie.

Inwestycja o wartości 54 mln zł ma duże znaczenie dla układu drogowego aglomeracji wrocławskiej, a oddanie do użytku połączenia planowane jest za kilka lat.

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W poniedziałek przedstawiciele obu instytucji podpisali list intencyjny dotyczący budowy nowego połączenia między autostradą A4 a Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Plan zakłada powstanie około trzech kilometrów nowej drogi, która ma przejąć część ruchu z przeciążonego Węzła Bielańskiego.

Węzeł Bielański na autostradzie A4 pod ogromnym obciążeniem. Nowa droga ma przejąć tysiące aut

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, obecnie przez Węzeł Bielański przejeżdża ponad 76 tys. pojazdów na dobę. To jeden z najbardziej obciążonych punktów na dolnośląskim odcinku autostrady A4.

- Ruch na tym węźle wynosi dziś ponad 76 tys. pojazdów na dobę. Nowy węzeł powstanie na wysokości punktu poboru opłat Karwiany na autostradzie A4 i z tego węzła zostanie wyprowadzony łącznik do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - powiedział Bukowiec.

Według szacunków uruchomienie nowego połączenia pozwoli ograniczyć natężenie ruchu na Węźle Bielańskim o około 17 tys. samochodów dziennie. To oznacza wyraźne odciążenie jednego z głównych wjazdów do Wrocławia od strony południowej.

Budowa łącznika A4 z obwodnicą. Dokumentacja powstanie w 18 miesięcy

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado poinformował, że koszt realizacji inwestycji wyniesie około 54 mln zł. Na początku konieczne będzie przygotowanie dokumentacji projektowej.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej zajmie 18 miesięcy, a później będziemy czekać na efekty prac budowlanych - powiedział Rado.

Oznacza to, że zanim kierowcy skorzystają z nowego połączenia, minie jeszcze kilka lat. Samorząd województwa i GDDKiA podkreślają jednak, że inwestycja ma strategiczne znaczenie dla całego układu drogowego aglomeracji wrocławskiej.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia i A4. Duże zmiany dla kierowców

Zdaniem dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusza Masłowskiego nowy łącznik znacząco zmieni sposób poruszania się po południowej części aglomeracji.- Łącznik zredefiniuje układ drogowy południa aglomeracji wrocławskiej - ocenił Masłowski.

Przypomniał również, że trwa realizacja ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, którego ukończenie planowane jest na 2028 r. Według niego dopiero połączenie kilku kluczowych inwestycji - domknięcia obwodnicy, budowy nowego łącznika oraz planowanej autostrady A4 w nowym śladzie - pozwoli skutecznie poprawić płynność ruchu na południu Wrocławia.

Dla kierowców oznacza to perspektywę łatwiejszego dojazdu do miasta i mniejszego obciążenia jednego z najbardziej zakorkowanych punktów komunikacyjnych regionu. Nowy odcinek będzie miał zaledwie trzy kilometry długości, ale jego znaczenie dla ruchu wokół Wrocławia może okazać się znacznie większe niż sugerują liczby.





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