Koniec budowy drogi S6. Nowoczesna trasa połączyła Trójmiasto ze Szczecinem

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

W piątek rano oddano do dyspozycji kierowców ostatni budowany fragment drogi ekspresowej S6. Chodzi o 40-kilometrowy odcinek trasy między Słupskiem i Leśnicami. Dzięki temu kierowcy mogą już bez utrudnień przejechać ekspresową trasą wzdłuż całego polskiego wybrzeża.

Otwarty odcinek drogi ekspresowej S6 łączący Trójmiasto ze Szczecinem, widok na nową trasę.
Droga ekspresowa S6 połączyła Trójmiasto ze Szczecinem. Ostatni budowany odcinek otwarto dla ruchu w piątekAndrzej JackowskiPAP

Spis treści:

  1. Którędy biegnie nowa droga ekspresowa S6?
  2. Przejazd z Trójmiasta do Szczecina krótszy o 1,5 godziny
  3. Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta
  4. Jak budowano drogę S6

Droga ekspresowa S6 na 40-kilometrowym odcinku od Słupska do Leśnic została udostępniona kierowcom w piątek, 26 czerwca. Oddany do ruchu fragment składa się trzech odcinków:

  • Słupsk - Bobrowniki (16,1 km)
  • Bobrowniki - Skórowo (13,1 km)
  • Skórowo - Leśnice (10,9 km)

Którędy biegnie nowa droga ekspresowa S6?

Większość nowej trasy przebiega w sąsiedztwie dawnej drogi krajowej nr 6, ale na fragmencie między Bobrownikami i Skórowem poprowadzono ją w nowym śladzie. W ramach inwestycji wybudowanych zostało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice.

Dodatkowo stworzony został nowy obwód drogowy Budy (z magazynem soli) i po dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (po obu stronach drogi): Paprzyce oraz Darżewo. Oprócz tego stworzono w sumie 44 obiekty inżynierskie, w tym 24 przejścia dla zwierząt i 245-metrową estakadę nad doliną Łupawy.

Przejazd z Trójmiasta do Szczecina krótszy o 1,5 godziny

Udostępnienie 40-kilometrowego fragmentu oznacza, że kierowcy będą mogli przejechać ciągiem drogą ekspresową S6 od Goleniowa do Gdańska.

Fragment mapy Pomorza przedstawiający przebieg drogi ekspresowej S6 z wyróżnionym odcinkiem Słupsk – Bobrowniki – Skórowo – Leśnice oddanym do ruchu, wraz z głównymi miejscowościami i węzłami drogowymi w regionie.
Budowa drogi ekspresowej S6 została zakończonaGDDKiA

- Trasa S6 staje się kręgosłupem komunikacyjnym polskiego wybrzeża. Ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Integruje dwa największe obszary metropolitalne polskiego wybrzeża oraz najważniejsze porty morskie kraju. Tegoroczne wyjazdy nad morze będą szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak w czasie wizytacji drogi, kilka dnie przed udostępnieniem jej kierowcom.

Szef resortu dodał, że dzięki tej drodze czas podróży między Gdańskiem i Szczecinem skróci się z ok. 5 godzin do ok. 3,5 godziny, czyli o ok. 1,5 godziny.

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Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta

Droga ekspresowa S6 (zwana również Trasą Kaszubską) to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce i zarazem część europejskiego korytarza Via Hanseatica, która po ukończeniu połączy miasta południowego Bałtyku: od niemieckiej Lubeki do łotewskiej Rygi. S6 w obecnym kształcie jest też ważnym elementem sieci dróg międzynarodowych, m.in. jako część trasy europejskiej E28.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że trasa będzie miała znaczenie nie tylko dla osób mieszkających w rejonie południowych wybrzeży Bałtyku. Skorzystają z niej praktycznie wszyscy turyści, którzy swój urlop będą spędzać nad polskim morzem.

Jak budowano drogę S6

Jeszcze kilka lat temu jedynymi fragmentami drogi ekspresowej S6 były dwie obwodnice - Nowogardu (oddana do użytku w 2012 roku) i Słupska (jednojezdniowa, oddana w 2010 roku).

Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2019 roku, gdy oddano do ruchu 120 km drogi S6 w woj. zachodniopomorskim, od połączenia z S3 w rejonie Goleniowa w kierunku Kołobrzegu, Koszalina i Sianowa.

W woj. pomorskim pod koniec 2022 r. oddano do ruchu trzy fragmenty S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości 42 km. W 2023 roku kierowcy pojechali całością obwodnicy Koszalina. Na początku lipca 2025 r. oddano do ruchu drugą jezdnię obwodnicy Słupska w ciągu S6 o długości 9,5 km, a przed końcem roku - 46 km trasy od Sianowa do Słupska.

Z kolei jeszcze przed majówką obecnego roku oddano do dyspozycji kierowców blisko 22 km nowej ekspresówki od węzła Leśnice do Bożepola Wielkiego, w tym obwodnicę Lęborka.

Dziś, dzięki oddaniu do ruchu kolejnych 40 km drogi S6 nie tylko zakończyła się budowa tej trasy w woj. pomorskim, a także została zakończona rozbudowa sieci dróg ekspresowych w województwie. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe.

W tym roku rozpoczęła się realizacja ostatnich trzech odcinków S6 o łącznej długości blisko 50 km, które składają się na Zachodnią Obwodnicę Szczecina (ZOS) z 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Dwa pierwsze fragmenty ZOS mają być gotowe w 2029 roku, a odcinek tunelowy - w 2033 r.

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