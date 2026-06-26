Spis treści: Którędy biegnie nowa droga ekspresowa S6? Przejazd z Trójmiasta do Szczecina krótszy o 1,5 godziny Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta Jak budowano drogę S6

Droga ekspresowa S6 na 40-kilometrowym odcinku od Słupska do Leśnic została udostępniona kierowcom w piątek, 26 czerwca. Oddany do ruchu fragment składa się trzech odcinków:

Słupsk - Bobrowniki (16,1 km)

Bobrowniki - Skórowo (13,1 km)

Skórowo - Leśnice (10,9 km)

Którędy biegnie nowa droga ekspresowa S6?

Większość nowej trasy przebiega w sąsiedztwie dawnej drogi krajowej nr 6, ale na fragmencie między Bobrownikami i Skórowem poprowadzono ją w nowym śladzie. W ramach inwestycji wybudowanych zostało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice.

Dodatkowo stworzony został nowy obwód drogowy Budy (z magazynem soli) i po dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (po obu stronach drogi): Paprzyce oraz Darżewo. Oprócz tego stworzono w sumie 44 obiekty inżynierskie, w tym 24 przejścia dla zwierząt i 245-metrową estakadę nad doliną Łupawy.

Przejazd z Trójmiasta do Szczecina krótszy o 1,5 godziny

Udostępnienie 40-kilometrowego fragmentu oznacza, że kierowcy będą mogli przejechać ciągiem drogą ekspresową S6 od Goleniowa do Gdańska.

Budowa drogi ekspresowej S6 została zakończona GDDKiA

- Trasa S6 staje się kręgosłupem komunikacyjnym polskiego wybrzeża. Ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Integruje dwa największe obszary metropolitalne polskiego wybrzeża oraz najważniejsze porty morskie kraju. Tegoroczne wyjazdy nad morze będą szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak w czasie wizytacji drogi, kilka dnie przed udostępnieniem jej kierowcom.

Szef resortu dodał, że dzięki tej drodze czas podróży między Gdańskiem i Szczecinem skróci się z ok. 5 godzin do ok. 3,5 godziny, czyli o ok. 1,5 godziny.

Droga ekspresowa S6 ułatwi dojazd z południa do Trójmiasta

Droga ekspresowa S6 (zwana również Trasą Kaszubską) to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce i zarazem część europejskiego korytarza Via Hanseatica, która po ukończeniu połączy miasta południowego Bałtyku: od niemieckiej Lubeki do łotewskiej Rygi. S6 w obecnym kształcie jest też ważnym elementem sieci dróg międzynarodowych, m.in. jako część trasy europejskiej E28.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że trasa będzie miała znaczenie nie tylko dla osób mieszkających w rejonie południowych wybrzeży Bałtyku. Skorzystają z niej praktycznie wszyscy turyści, którzy swój urlop będą spędzać nad polskim morzem.

Jak budowano drogę S6

Jeszcze kilka lat temu jedynymi fragmentami drogi ekspresowej S6 były dwie obwodnice - Nowogardu (oddana do użytku w 2012 roku) i Słupska (jednojezdniowa, oddana w 2010 roku).

Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2019 roku, gdy oddano do ruchu 120 km drogi S6 w woj. zachodniopomorskim, od połączenia z S3 w rejonie Goleniowa w kierunku Kołobrzegu, Koszalina i Sianowa.

W woj. pomorskim pod koniec 2022 r. oddano do ruchu trzy fragmenty S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości 42 km. W 2023 roku kierowcy pojechali całością obwodnicy Koszalina. Na początku lipca 2025 r. oddano do ruchu drugą jezdnię obwodnicy Słupska w ciągu S6 o długości 9,5 km, a przed końcem roku - 46 km trasy od Sianowa do Słupska.

Z kolei jeszcze przed majówką obecnego roku oddano do dyspozycji kierowców blisko 22 km nowej ekspresówki od węzła Leśnice do Bożepola Wielkiego, w tym obwodnicę Lęborka.

Dziś, dzięki oddaniu do ruchu kolejnych 40 km drogi S6 nie tylko zakończyła się budowa tej trasy w woj. pomorskim, a także została zakończona rozbudowa sieci dróg ekspresowych w województwie. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe.

W tym roku rozpoczęła się realizacja ostatnich trzech odcinków S6 o łącznej długości blisko 50 km, które składają się na Zachodnią Obwodnicę Szczecina (ZOS) z 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Dwa pierwsze fragmenty ZOS mają być gotowe w 2029 roku, a odcinek tunelowy - w 2033 r.

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