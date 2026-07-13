Kolejny miliard na polskie drogi. Blisko 205 km nowych ekspresówek

W skrócie Polska pozyskała 1,1 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę blisko 205 kilometrów dróg ekspresowych S17 oraz S74.

Na realizację odcinków drogi S17 między Piaskami a Hrebennem przeznaczono 500 mln euro, co wesprze połączenie Warszawy z granicą z Ukrainą.

Kwota 600 mln euro zasili budowę trasy S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Kielc oraz obwodnicy Opatowa o długości 14 km.

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Podpisana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych trójstronna umowa otwiera drogę do wykorzystania 1,1 mld euro na budowę kolejnych dróg ekspresowych w Polsce. Łącznie wsparcie obejmie inwestycje o długości niemal 205 km. Część środków zasili budowę kolejnych fragmentów S17 prowadzącej w kierunku granicy z Ukrainą, pozostała kwota pozwoli kontynuować realizację drogi ekspresowej S74 oraz obwodnicy Opatowa.

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S17 coraz bliżej granicy z Ukrainą

Na realizację inwestycji na drodze ekspresowej S17 przeznaczono 500 mln euro. Pieniądze zostaną wykorzystane do współfinansowania budowy czterech odcinków między Piaskami a Hrebennem w województwie lubelskim. Łączna długość tych fragmentów wynosi 93,2 km.

Wsparcie obejmie odcinki Piaski Wschód - Łopiennik, Krasnystaw - Zamość Sitaniec, Zamość Wschód - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne. Finansowanie pozwoli również na budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych przy istniejącej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego będą uzupełnieniem finansowania krajowego oraz funduszy unijnych pochodzących z programu "Łącząc Europę".

Po zakończeniu wszystkich prac S17 połączy Warszawę nie tylko z Lublinem, ale również z Zamościem i przejściem granicznym w Hrebennem. Trasa stanowi część międzynarodowego korytarza E372 prowadzącego ze stolicy Polski do Lwowa.

Finansowanie dla S74 i obwodnicy Opatowa

Drugą część wsparcia, wynoszącą 600 mln euro, przeznaczono na budowę drogi ekspresowej S74. Finansowanie obejmie odcinki od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Kielc oraz dalszy przebieg w kierunku Opatowa. Łączna długość tych fragmentów wynosi 97,2 km.

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Środki zostaną wykorzystane również przy realizacji 14-kilometrowej obwodnicy Opatowa, poprowadzonej w ciągu dróg S74, DK9 i DK74. W przypadku tej inwestycji pieniądze z EBI uzupełnią zarówno środki krajowe, jak i dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Docelowo S74 ma połączyć centralną Polskę, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2 oraz droga ekspresowa S8, z Kielcami, Opatowem, Tarnobrzegiem i drogą ekspresową S19. Dzięki temu powstanie kolejny ważny ciąg komunikacyjny łączący zachodnią i centralną część kraju ze wschodem.

Inwestycje ważne dla całego transportu

Rozbudowa tras S17 i S74 ma znaczenie nie tylko dla kierowców korzystających z nowych odcinków. Obie drogi tworzą element układu transportowego przebiegającego na osi wschód-zachód, co ma usprawnić przewóz towarów i poprawić połączenia pomiędzy regionami.

Realizacja inwestycji ma także zwiększyć przepustowość sieci drogowej poprzez dostosowanie parametrów tras do przewidywanego natężenia ruchu, likwidację wąskich gardeł oraz uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury. Według założeń poprawi to również odporność krajowej sieci transportowej i wesprze zarówno mobilność cywilną, jak i wojskową.

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